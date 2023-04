5 tipů na zboží z Číny: Příslušenství pro mobilní video tvůrce

Vítejte u dalších tipů na zajímavé zboží z čínských obchodů na AliExpressu. Dnes se zaměříme na příslušenství, které nejvíce ocení ti, kteří na svůj mobil často natáčejí video a ocenili či vyzkoušeli by nějakou tu vychytávku za pár stovek.

Gimbal AXNEN HQ3

Gimbal je nezbytná pomůcka pro kohokoli, kdo chce mít sice dynamické, ale také stabilní záběry vytvořené při pohybu kamery alias telefonu. Tento model od Axnen je velmi populární a aktuálně v akci. K dispozici je řada variací s různým příslušenstvím.

Cena: od 1 290 Kč

Slider LENSGO L8X

Skvělá a levná (a rovněž námi osobně vyzkoušená) vychytávka pro tvůrce, kteří by rádi tvořili video s pomalým pohybem objektivu. Třeba vpřed, vzad, do boku a nebo kolem scény. Tento model má mimo jiné tu výhodu, že umí jezdit z bodu A do bodu B a zpět. Profi slidery i s kolejnicemi stojí mnohem více peněz, takže tento tip berte jako možnost vyzkoušet si tento typ natáčení.

Cena: 1 030 Kč

Stativ Ulanzi MT-11

Snad nejprodávanější klasika mezi kompaktními flexibilními trojnožkami. Kromě tvarovatelných nohou má i nastavitelnou hlavu s foto závitem a také svorkou na mobilní telefon. Skvělý pomocník pro focení i natáčení, který se dá použití i jako obyčejný grip do ruky.

Cena: 480 Kč

Bezdrátové klopové mikrofony s adaptérem do USB-C

Pokud se chcete pustit třeba i do natáčení videorozhovorů, měli byste ideálně každého mluvčího vybavit mikrofonem pro srozumitelnější a hlasitější zachycení řeči. Můžete to zkusit zajistit s touto levnou sadou. Mikrofony s adaptérem do USB-C komunikují přes 2,4GHz síť.

Cena: 210 Kč

Vodotěsný obal Keysion pro natáčení ve vodě

Blíží se horké měsíce a s nimi i příležitost natáčet radovánky ve vodě. Jestli nemáte vodotěsný mobil (nebo jeho neprodyšným schopnostem úplně nedůvěřujete), můžete sáhnout třeba po tomto velmi levném řešení. Jde ale pochopitelně jen o fólii a nikoli o speciální foto obal.

Cena: 85 Kč

Další zajímavosti s cenou do 300 Kč

Výběr dalších produktů, které stojí pár korun. I tak by vám ale mohly usnadnit či zpříjemnit život, tak je omrkněte.

Pošlete nám vaše tipy! Pokud máte dobrou zkušenost s produktem, který jste pořídili na AliExpressu a který byste chtěli doporučit ostatním, neváhejte nám o něm napsat do komentáře.

