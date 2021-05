Klávesnice Google Gboard je pro mnoho z nás úplně ta nejpoužívanější aplikace na našem Android telefonu. Asi vás šokuje, kolik skrytých a super užitečných vychytávek Google klávesnice obsahuje. Pokud používáte jinou klávesnici, tak možná zvážíte přechod k Gboard. Jaké jsou nejlepší tajné tipy a vychytávky pro Gboard?

Mohlo by se zdát, že klávesnice je zcela jednoduchá a přímočará aplikace. Klávesnice na smartphonech s dotykovými displeji, ale už v průběhu let přišly s tolika vychytávkami až to člověka překvapí. Vývojáři si nejlepší nápady od sebe navzájem pravidelně „půjčují“ a jednou z klávesnic, která nabízí největší množství překvapení je pak právě Gboard. Všechny triky nejsou tedy vždy přímo vynálezem vývojářů z Google, ale Gboard je bezpochyby jedním z nejlepších koncentrátů vychytávek, které lze u klávesnice vymyslet.

Neovládáte cizí jazyk? Pro Gboard žádný problém

Pokud potřebujete někdy komunikovat v cizím jazyce, ale neovládáte tuto řeč dostatečně sebejistě, tak tuhle vychytávku klávesnice Gboard prostě budete milovat. Google do svojí klávesnice integroval technologii svého překladače. Uživatel může klidně na klávesnici psát česky, ale text například do emailu se píše rovnou přeložený do cizího jazyka v reálném čase. V menu Gboard stačí kliknout na známou ikonu Google Překladače a přímo nad klávesnicí se objeví malé okénko, do kterého zadáváte text. Do cílové aplikace se pak text píše už přímo v přeložené podobě.

Jak si vycvičit slovník v Gboard snadno a rychle?

Gboard nabízí návrhy slov, které si myslí, že se snažíte napsat. Stejně to dnes dělá asi každá dotyková klávesnice. Teoreticky si člověk může slovník klávesnice přizpůsobit, aby mu dávala lepší návrhy, ale většina z nás nejspíš nemá čas ani náladu se tomu věnovat. Gboard ale nabízí geniální zjednodušení pomocí gesta. Pokud vám našeptávač klávesnice stále nabízí nějaké slovo, které ve slovníku nechcete, tak stačí jednoduše podržet na něm prst a vytáhnout ho směrem nahoru. Nad klávesnicí se objeví malá popelnice a do té můžete slovo vyhodit. Extrémně jednoduchá a rychlá operace, která zdaleka nezabere ani vteřinu.

Kouzla s klávesou SHIFT aneb velká písmena jednoduše jako nikdy

Pokud v napsaném textu označíte slovo podržením prstu, tak můžete měnit velikost písmen tohoto označeného textu prostým stiskem klávesy SHIFT. První stisk SHIFTu změní každé začáteční písmeno ve slově na velké a druhý stisk napíše velkými písmeny všechny písmena v označeném textu. Třetí stisk SHIFTu změní písmo opět na malé. Tato metoda funguje maximálně pro sedm označených slov zároveň.

Tipy na užitečná gesta pro Gboard

Pokud se potřebujete pohybovat kurzorem v textu, tak stačí přejet prstem po mezerníku doprava-doleva a kurzor v textu se plynule pohybuje. Telefon vám navíc usnadňuje orientaci pomocí haptické odezvy, takže je přeskočení každého dalšího písmena vyloženě „cítit“.

Když člověk potřebuje napsat jedno nebo dvě čísla tak je velmi otravné přepínat na číselnou klávesnici. Naštěstí u Gboard stačí podržet prst na klávese „?123“ vlevo dole a poté táhnout prstem na požadované číslo. Opravdu úžasná vychytávka pro rychlé psaní čísel.

Pokud potřebujete smazat nějakou část už napsaného textu tak lze použít další skrytý tip, který Gboard obsahuje. Pokud podržíte prst na klávese Backspace a potáhnete směrem doleva, tak Gboard začne po jednom postupně označovat slova a při zvednutí prstu z klávesnice je smaže. Rychlý a přesný způsob, jak smazat část textu.

Jaké jsou vaše nejoblíbenější tipy pro klávesnici Gboard?