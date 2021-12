Vánoce se blíží, což znamená, že doba na to objednat nějaký dárek z Aliexpressu a doufat že přijde je pryč. Můžete se zkusit podívat do našich starších dílů (odkazy dole v článku), kde jsme doporučovali věci, které lze objednat i z českých skladů. Nikdo vám však doručení už teď nezaručí. To však neznamená, že se seriálem končíme. V tomto díle vám přinášíme zajímavé zařízení, které umí hned čtyři různé věci, kalkulačku nebo zvlhčovač vzduchu.

Xiaomi NexTool 4-in-1 Mini Alcohol Tester

NexTool 4-in-1 je zařízení, které umí hned několik různých věcí. Za prvé vám dokáže rychle a přesně změřit alkohol v krvi a to bez jakéhokoliv ústního kontaktu. Má v sobě navíc 4800mAh powerbanku, kterou můžete použít k dobití vašeho telefonu či čehokoliv jiného. Nechybí ani řezák s ostrou čepelí a speciální nástroj pro rychlé rozbití okna, abyste se mohli dostat ven třeba z hořícího auta.

Nextool 4-in-1 Mini Alcohol Tester with Window Breaker Cutte r/ Power Bank- Banggood New Tech

Xiaomi Mijia Inflatable Treasure 1S

Xiaomi Mijia Inflatable Treasure 1S vám dokáže změřit tlak v pneumatikách, míči nebo čemkoliv jiném a samozřejmě si můžete cokoliv také dofouknout. Disponuje 2000mAh baterií a hlučnost je 80 dB a méně, takže nebudete otravovat sousedy.

Xiaomi Mijia Inflatable Treasure 1S

Xiaomi Mijia LEMO Calculator

Kalkulačka LEMO od firmy Mijia je minimalisticky vypadají kus zařízení, kterým můžete vkusně doplnit váš pracovní stůl. Výrobce láká na kvalitní konstrukci nebo pohodlná tlačítka. Kalkulačka se navíc po 12 minutách po nečinnosti automaticky vypne.

Chiny: Xiaomi Lemo – 12 cyfrowy kalkulator biurkowy

Xiaomi Mijia Humidifier 4L

Zvlhčovače vzduchu jsou obecně dobrá věc. Před časem jsme pro vás jednu takovou recenzovali a i Xiaomi Mijia Humidifier 4L bude dobrou volbou. Pokud vás trápí rýma, suché rty nebo suché ruce, může se takový gadget zvlášť v zimním období, kdy máme neustále zatopeno (tudíž se vysušuje vzduch) hodit.

[Unboxing + Review] Xiaomi Mijia Humidifier 4L Capacity MJJSQ02LX

Nevybrali jste si? Mrkněte do našich starších dílů:

Jaké Xiaomi produkty používáte?