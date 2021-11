Už třetí týden vás zásobujeme našimi tipy na zajímavé vánoční dárky Xiaomi. Blíží se ovšem konec listopadu, takže pokud chcete něco objednat z Číny, měli byste tak učinit co nejdříve. Ani teď však není zaručené, že vám zboží do Vánoc přijde, takže se v tomto díle budeme soustředit na produkty, které jsou na skladě v Česku. U nich zatím lze s jistotou říct, že vám do 24. prosince přijdou.

Xiaomi Mijia Body Fat Composition Scale 2

Xiaomi Mijia Body Fat Composition Scale 2 je digitální váha, která dokáže díky čipu BIA rozpoznat procento vašeho tělesného tuku. Nachází se zde také LED displej, který zobrazuje vše potřebné a kromě jiného si zde můžete cvičit také váš balanc tím, že budete stát na jedné noze.

2021 Xiaomi mijia handheld vacuum cleaner

Tyčový vysavač Xioami Mijia Handheld Vacuum Cleaner může být ideální dárek k Vánocům pro všechny, kteří si na ten současný stěžují. Baterie vydrží až 45 minut, což je dostatečná doba na vysátí všech potřebných míst (ostatně my, muži máme vysátý za 3 minuty celý byt, že?). Potěší také nízká váha 1,2 kg, díky čemuž je manipulace velice snadná a nijak náročná.

Xiaomi Mi Vacuum Cleaner Light Unboxing & Hands-on: An all-round package

Xiaomi Redmi AX6 Router

Pokud pravidelně sledujete náš web, tušíte že jsme s Xiaomi routery velice spokojení. Zajímavou volbou může být i Xiaomi Redmi AX6 Router, kterému nechybí funkce jako Wi-Fi 6 či podpora dvou pásem (2,4 a 5 GHz). Routery od čínské firmy jsou velice snadno ovladatelné, pravidelně na ně chodí aktualizace firmware a rozhodně vás nezklame ani kvalita zpracování.

Xiaomi 45W Dual USB Power Bank 3 20000 mAh

Powerbanky od Xiaomi patří k těm nejoblíbenějším na trhu. Důvod je prostý. Nabízejí skvělý poměr mezi cenou a výkonem. Tato Xiaomi Dual USB Power Bank 3 nabízí kapacitu hned 20 000 mAh a telefony či jiná zařízení lze dobíjet rychlostí až 45 W, pokud to dané zařízení podporuje. Nechybí dva USB-A a jeden USB-C konektor, takže nabijete prakticky cokoliv.

Nevybrali jste si? Mrkněte na naše starší díly:

Jaké Xiaomi produkty používáte?