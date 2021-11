Minulý týden jsme vám přinesli první díly našeho seriálu tipy na levné vánoční dárky Xiaomi a nyní se mrkneme na další produkty. Pokud je však chcete stihnout zabalit pod stromeček, je nejvyšší čas je objednat. V dalších tipech se totiž podíváme pouze po těch gadgetech, které lze objednat z evropských skladů.

Xiaomi držák do auta s bezdrátovým nabíjením

Tento držák do auta mi Mi 20W Wireless Car Charger jsme pro vás před nějakým časem recenzovali. Jde o skvělý držák a bezdrátovou nabíječku v jednom, která navíc zvládá výkon až 20 W, což je poměrně slušná hodnota. Telefon se však dokáže na přímém slunci skrz přední sklo pěkně zahřát, ovšem i na to čínský gigant myslel a telefon se dokáže jak aktivně, tak i pasivně chladit, což je další nesporná výhoda.

Xiaomi chytrý polštář

Xiaomi už dávno není firmou, která by se pouštěla pouze do elektroniky. Pokud si do Aliexpressu zadáte výraz “xiaomi pillow”, vyskočí na vás hned několik chytrých polštářů. Nás konkrétně oslovil Youpin Neck Pillow, který jsme do tipů už jednou dávali. Polštář lze propojit s mobilní aplikací a nechybí funkce jako masáž, vyhřívání nebo třeba vestavěné reproduktory, které vysílají zvuk do spánkové kosti. Samozřejmostí je rovněž monitorování spánku, což se vám následně ukáže právě v aplikaci.

XIAOMI MIJIA Sonic Electric Toothbrush

XIAOMI MIJIA Sonic Electric Toothbrush jsme tu také už jednou měli. Jde o (na poměry elektrických kartáčků) velmi levný produkt, který však nabízí výkon až 16 500 otáček za minutu. Na výběr máte ze dvou různých režimů čištění, což se může hodit a samozřejmostí je rovněž IPX7 certifikace. Tento produkt je vhodný pro jedince, kteří s elektrickými kartáčky začínají, pokud byste chtěli něco lepšího, co můžete navíc propojit s chytrou aplikací, můžete mrknout třeba po Oclean X Pro, který jsme pro vás recenzovali.

Xiaomi AX1800 Wireless Router

S routery od Xiaomi máme samé pozitivní zkušenosti. Sami doma používáme model Xiaomi Mi AIoT Router AC2350 a nemůžeme si jej vynachválit. Vše od jednoduché správy až po aktualizaci firmware funguje perfektně a Xiaomi AX1800 Wireless Router je určený nejen pro hráče. Samozřejmostí je podpora Wi-Fi 6 či dvou pásem, potěší čip od Qualcommu nebo režim Game Acceleration.

