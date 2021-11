Vánoce se pomalu blíží, což znamená že pokud ještě nemáte vybraný dárek pro své blízké, můžete začít pravidelně sledovat náš seriál Tipy na zajímavé Xiaomi produkty. Tentokrát nás zaujala horkovzdušná multifunkční fritéza, masážní pistole nebo televize s Android TV 10.

Xiaomi Mi Smart Air Fryer

Xiaomi Mi Smart Air Fryer je víceúčelové zařízení, díky kterému si snadno a rychle připravíte skvělá jídla. Můžeme počítat s fritézou, mikrovlnkou, troubou nebo sušičkou a teplotami od 40 do 200 stupňů. Vše se ovládá přes dotykový OLED panel, potažmo aplikace Mi Home, ve které naleznete skvělé recepty. Vnitřní část můžete navíc snadno umýt v myčce.

Mi Smart Air Fryer 3.5L | Xiaomi Czech

Xiaomi Mi TV P1 55″

Xiaomi Mi TV P1 55″ je chytrá televize disponující rozlišením K4, DVB-T2 nebo podporou standardů jako Dolby Vision, Dolby Atmos či HDR10+. Samozřejmostí je operační systém Android TV 10, integrovaný Google Asistent nebo Amazon Alexa. Díky dvěma výškovým a dvěma basovým reproduktorům není nezbytně nutný ani nákup soundbaru a v neposlední řadě potěší taktéž bezrámečkový design.

Xiaomi Mijia Mite Remover

Xiaomi Mijia Mite Remover je odstraňovač roztočů, což je ideální stav pokud máte na tyto škůdce alergii (ostatně i pokud nemáte, co mají vůbec ve vaší posteli co pohledávat?). Elektrický válec má výkon až 2300 otáček za minutu, přičemž kartáč proniká hluboko do mezer a vymete všechen prach i roztoče.

[DUST MITE VACUUM] Review on Mijia Dustmite Vacuum!!

Xiaomi Massage Gun

Masážní pistole od Xiaomi vám uleví od vašich bolestí. Můžete masírovat sami sebe nebo své blízké, osobně s podobným produktem nemáme zkušenosti, ale vypadá poměrně lákavě. Na Aliexpressu si můžete přečíst velké množství pozitivních recenzí, takže se může jednat o zajímavý dárek třeba pod stromeček.

Nevybrali jste si? Mrkněte na naše starší díly seriálu Tipy na zajímavé Xiaomi produkty:

Jaké Xiaomi produkty používáte vy?