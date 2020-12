VOCOlinc VH1 MistFlow Air Humidifier recenze: skvělý chytrý zvlhčovač

Zvlhčovače vzduchu jsou v domácnostech stále populárnější. Využívají je totiž nejen lidé, které trápí suchá pokožka, suchý kašel nebo jiné zdravotní problémy ale i ti, kteří chtějí podobným problémům předejít. Pokud máte navíc rádi, když je produkt nejen funkční, ale také designově povedený a chytrý, možná bychom pro vás měli kandidáta. Do redakce nám totiž dorazil zvlhčovač VOCOlinc VH1 MistFlow Air Humidifier, který všechny tyto body splňuje.

V obsahu balení VOCOlinc VH1 MistFlow Air Humidifier nedostanete nic navíc. Na krabici se firma vychloubá vším, co produkt umí poukazuje na fakt, že lze zvlhčovač propojit nejen s nativní aplikací, ale také s Apple HomeKit, Amazon Alexa či Google Asistent. Oceňujeme množství polystyrénu, který zaručí, že se vám produkt nepoškodí a také základní manuály. Nic jiného zde ale nehledejte. Nám to ale nevadí, ani nás nenapadá, co by měl VOCOlinc přibalit. U Flowerbud jsme si stěžovali, že to mohl být třeba nějaký éterický olej, ale u této varianty jsme ani nic jiného v balení nečekali.

Design a kvalita zpracování

VOCOlinc VH1 MistFlow Air Humidifier je tvořen z plastu. Neočekávejte žádné prémiové materiály, za tuto cenu prostě nic lepšího než plast nedostanete. Není to ale nutně špatně. Nejedná se totiž o obyčejný plast, nýbrž potexturovaný a díky čemuž je mnohem těžší jej jakkoliv poškrábat. Navíc se na něm nezachytávají otisky prstů. Samotné zpracování je pak precizní, nikde nic nevrže ani nebouchá, což nebývá u levnějších zvlhčovačů vždy zvykem. Horní víko se otevírá snadno a doplňování vody je velice jednoduché, stejně jako jeho zavření. Přesto, že je víko otevíratelné po zavření krásně přiléhá ke zbývající části těla. Vše tedy pěkně lícuje.

Ceníme také měrku na vodu, která se ale nachází na zadní straně. Super pomůcka, která vám řekne jak dlouho vám přibližně voda ve zvlhčovači vydrží, ovšem ocenili bychom ji spíše na přední straně a to i za cenu toho, že by možná lehce kazila design. Je nutné také poznamenat, že se na spodní části VOCOlinc VH1 MistFlow Air Humidifier nachází pogumované nožky, díky kterým vám čistička po nábytku neklouže a když už ji chcete pouze přesunout, nepoškrábe vám nábytek. Naopak nás trochu mrzí absence jakéhokoliv displeje, který by vám ukazoval důležité hodnoty jako je třeba aktuální vlhkost vzduchu v místnosti. Abyste to zjistili, musíte zamířit přímo do aplikace. Tento zvlhčovač vzudchu je schopen zvýšit vlhkost vzudchu v místnosti o velikosti až 40 m2 a jeho výkon je 200 ml vody do vzudchu za hodinu. Celkový objem nádrže pak činí 2,5 l, což je více než dostatečná hodnota.

K čemu je dobrý zvlhčovač vzduchu?

Asi se ptáte, k čemu je vůbec takový zvlhčovač vzduchu VOCOlinc VH1 MistFlow Air Humidifier dobrý. No, upřímně hned na několik velice důležitých věcí. Jedna věc je, pokud vás trápí nějaký zdravotní problém. Může to být rýma, suché rty, suché ruce, suchý kašel nebo cokoliv jiného. Často totiž máme v bytech při zimním období neustále zatopeno, což vysušuje vzduch. Jeden z výzkumů tvrdí, že je ve většině bytů přes zimní období vlhkost pod 25 %, což je opravdu málo. Suchý vzduch bývá také v místech, kde se topí pomocí krbu nebo kamen, takže i na chatě či chalupě. Když na takové podnebí není váš organismus vyloženě zvyklý, zaručeně vám to vrátí. Ideální vlhkost se pohybuje někde mezi 40 – 50 %.

Negativně ovlivňují vlhkost vzduchu ale i různé ventilátory či klimatizace, které používáme zejména v létě. Takže ani přes toto období vám určitě zvlhčovač nebude k ničemu. A když už jste nemocní, podporuje vlhčí vzduch vykašlávání, což urychlí průběh nemoci. Zkrátka se jedná o velice komplexní produkt, který může ne na přímo vyřešit, ale pomoci s vašimi zdravotními problémy, popřípadě zajistí prevenci.

Aplikace VOCOlinc

Když jsme pro vás recenzovali VOCOlinc Flowerbud, jedna z největších kritik padala na aplikaci. Ta se často zasekávala, prostředí bylo nepřehledné a navíc nepřizpůsobené na větší displeje, což velice kazilo dojem z jinak poměrně kvalitního produktu. Zde musíme smeknout klobouk, jelikož se VOCOlinc zřejmě skutečně chytil za nos a aplikaci zcela přepracoval. Je nyní mnohem minimalističtější, přehlednější, hezčí, přizpůsobená pro větší displeje a nepadá. Dobrá práce. Navíc její používání není zbytečné, jelikož v HomeKitu třeba chybí možnost nastavit si úroveň, na kterou má zvlhčovač pracovat. Samozřejmostí je také propojení s Google Asistentem a Alexou.