5 tipů na zboží z Číny: 5x sluchátka a hodinky v jednom

Vítejte u dalších tipů na zajímavé zboží z obchodů na serveru AliExpress. Dnešní speciál bude věnován zajímavým zařízením, která kombinují hodinky (resp. náramky) a sluchátka, čímž poskytují hned dvojí výbavu umístěnou na jednom řemínku na zápěstí.

Pod uvedenými modelovými označeními můžete tyto přístroje najít i v dalších obchodech a u různých výrobců, takže se případně nezdráhejte AliExpress hlouběji prohledat a náš předvýběr berte jen jako inspiraci. S ohledem na cenu pochopitelně nepůjde o žádné špičkové smartwatch a sluchátka asi také nebudou patřit k nejkvalitnějším, ale zařízení jsou to rozhodně zajímavá minimálně na vyzkoušení.

GT69

Hodinky s decentní kulatou lunetou, která ukrývá nejen 1,3″ displej, ale také pár špuntů. Skrze sluchátka je možné ovládat i přehrávání či přijímání hovorů. Výdrž by měla činit 3-5 dní.

Cena: 1 290 Kč

JM03

Velmi podobný model, který má uložení sluchátek řešen úplně stejně, na první pohled se ale liší vzhled lunety a najdeme zde i více funkcí. Údajná výdrž je hezkých 5-15 dní.

Cena: 1 120 Kč

N8

První model, který by se dal po stránce designu popsat spíš jako náramek. Sluchátka se do něj rovněž vkládají z boku. Výdrž by měla být okolo jednoho týdne.

Cena: 810 Kč

M1

Na první pohled kopie známého Xiaomi Mi Band, displej tu ovšem plní i roli výklopného víčka, pod kterým se nachází dva špunty. I tento náramek by měl vydržet týden na jedno nabití.

Cena: 1 030 Kč

G36

Vzhledově velmi robustní hodinko/náramek, který sází na hranatý displej v mírně zaobleném těle. Jeho sluchátka, která se vyndávají a ukládají z horní strany, mají dokonce i tyčinky. Můžete vybírat ze dvou designových variant a výdrž by měla také činit minimálně týden.

Cena: 1 100 Kč

