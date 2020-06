Nudíte se? Máme pro vás tipy na nejlepší akční Netflix seriály

Pokud milujete fantasy, musíte si pustit Zaklínače. Tento seriál vznikl podle povídek Andreje Sapkowského a inspiraci bral také od neméně úspěšné herní série studia CD Projekt RED. Tedy..Pokud jste velkými fanoušky, seriál jste už jistě viděli a pokud tento pojem náhodou neznáte, nevadí. Nebo..možná trochu. Nebudeme vám zde nic spoilerovat. Rozhodně však doporučujeme mít spolu s televizí nastartovaný také Google a jednou za čas si vyhledat jednotlivé pojmy. Nejen že se ve světě Zaklínače lépe zorientujete, ale také vám to prohloubí zážitek. Nevíte, co za stvůru je Kikimora? Není nic snadnějšího, než najít si to na české zaklínačské wikipedii. Navíc nelze nic jiného než doporučit skvěle zpracovaný český dabing.

Ozark

Hlavní hrdina seriálu Ozark, Martin Byrde se živí jako finanční poradce. Žije poklidným životem se svou rodinou v Chicagu, tedy až do doby, než se pustí se svým kolegou do obchodu s drogami. Ve drogových kartelech však nejsou lidé, kteří by vám odpustili. Začínají výhružky rodině a Martin se rozhodne, že vezme rezort v oblasti Ozark Plateu. Jedná se o zalesněnou tabulovitou plošinu o rozloze asi 100 000 kilometrů čtverečních. Jenomže ani zde není Martin a jeho rodina v bezpečí. Skvělá záležitost pro fandy napětí i momentu překvapení.

Ozark | Official Trailer [HD] | Netflix