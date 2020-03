Nudíte se v karanténě? Zde je seznam 5 skvělých Netflix seriálů #1

Včerejším dnem vláda rozhodla o celostátní karanténě a lidé by neměli vycházet ven ze svých domovů, pokud k tomu nemají řádný důvod. Tím může být práce, nákup potravin, pohonných hmot, krmiva pro zvířata či návštěva rodiny/osoby blízké. Pokud chceme zůstat v co největším bezpečí, nezbývá nám nic jiného, než vycházet mezi lidi co nejméně. Trávíme tedy čas doma, s rodinou a samozřejmě také s našimi placatými kamarády v podobě telefonů, tabletů či počítačů. Na nich si můžeme krátit dlouhé chvíle hraním her, vzděláváním, čtením či sledováním seriálů a filmů. A právě proto jsme pro vás připravili 5 kvalitních seriálů z Netflix produkce, které stojí za shlédnutí.

Poznámka redakce Aplikace Netflix je na mobilních systémech stále populárnější. Zejména v těchto chvílích, kdy má spousta domácností pouze jednu televizi se rozhodně hodí. Každý si totiž může vybrat z bohaté knihovny to, co mu vyhovuje a nemusí vznikat zbytečné hádky. :-)

5 skvělých Netflix seriálů

1. Zaklínač

Pokud milujete fantasy, musíte si pustit Zaklínače. Tento seriál vznikl podle povídek Andreje Sapkowského a inspiraci bral také od neméně úspěšné herní série studia CD Projekt RED. Tedy..Pokud jste velkými fanoušky, seriál jste už jistě viděli a pokud tento pojem náhodou neznáte, nevadí. Nebo..možná trochu. Nebudeme vám zde nic spoilerovat. Rozhodně však doporučujeme mít spolu s televizí nastartovaný také Google a jednou za čas si vyhledat jednotlivé pojmy. Nejen že se ve světě Zaklínače lépe zorientujete, ale také vám to prohloubí zážitek. Nevíte, co za stvůru je Kikimora? Není nic snadnějšího, než najít si to na české zaklínačské wikipedii. Navíc nelze nic jiného než doporučit skvěle zpracovaný český dabing.

Zaklínač (2019) CZ dabing HD trailer

2. Sexuální výchova

Tento seriál jsem si osobně chtěl hrozně dlouho pustit, ale dostal jsem se k němu až letos. A udělal jsem sakra dobře. Bezesporu jeden z nejlepších seriálů, na který můžete na Netflixu narazit. Ústřední postavou je zde hlavně v první sérii chlapec jménem Otis. Dospívající teenager, který se úplnou náhodou dostane k “práci” sexuologa na střední škole. Přesto že je..panic. Ano. Více prozrazovat nebudeme. Snad jen to, že se nejedná o klasický teen movie/show a bavit může jak teenagery, tak i dospělé. Tu a tam narazíte na poměrně inteligentní humor a osudy všech postav se začnou zajímavě spojovat.

SEX EDUCATION Official Trailer (2019) Asa Butterfield, Gillian Anderson, Netflix Movie HD

3. Narcos

Jeden z těch starších seriálů, který vystřelil Netflix na vrchol. A je k tomu sakra důvod. Pokud chcete detailně nahlédnout do života jednoho z největších narkobaronů všech dob – Pabla Escobara, nemůžete šlápnout vedle. Hltat každé sousto budete nejen díky výborně napsanému scénáři a skvělé atmosféře, která je cítit napříč všemi sériemi, ale také díky dokonalému výkonu herce Wagnera Moury, který ztvárnil roli Escobara. Snad každý, (SPOILER ALERT) kdo o tomto muži někdy slyšel také ví, že nakonec zemřel. Jenže Narcos nejsou pouze tři série, ale také skvěle zpracované Narcos: Mexiko, takže pokud jste se na tento kousek ještě nedostali, je nejvyšší čas.

Narcos – Main Trailer – Netflix [HD]

4. Stranger Things

Pokud milujete mysteriózní filmy/thrillery, neměl by vám uniknout skvěle zpracovaný seriál Stranger Things. Ten má navíc již tři série, takže bude rozhodně na co koukat. V malém městečku Hawkins se totiž začínají dít divné věci. Dustin, Lucas a Mike jednoho večera ztratí svého kamaráda Willa. Po něm začne hned druhý den pátrat celé město, přičemž jeho matce se začínají zjevovat různé přízraky. Má halucinace, nebo jde o skutečnost? Bude vodítkem k nalezení Willa ona? Nebo snad El s nadpřirozenými schopnostmi? A kde je vůbec vzala? No, nebudu více spoilerovat, vrhněte se na to!

Stranger Things Season 1 Trailer 1 | Rotten Tomatoes TV

5. Černé zrcadlo

Co je to Černé zrcadlo? Autor tohoto seriálu, Charlie Brooker vysvětluje název poměrně jednoduše a výstižně: “Černým zrcadlem je to, co najdete na každé zdi, na každém stole, na dlani každé ruky: chladná, lesknoucí se obrazovka televize, monitor, smartphone.” Jedná se o britský sci-fi seriál, který možná není až tak sci-fi, jak by se mohlo zdát. Zabývá se tím, jaký dopad má prudký vývoj technologií na moderní společnost. Seriál umí být sarkastický, používá černý humor, ale také svým způsobem jde také o jakousi moderní satiru. Pokud vás toto téma zajímá tak byste ho neměli minout.

Black Mirror | Trailer [HD] | Netflix

Tak to byl seznam prvních 5 skvělých seriálů, které se vyskytují na platformě Netflix. Pokud jste si však nevybrali (což bychom se celkem divili, pokud jste samozřejmě všechny neviděli), nezoufejte. Za pár dní totiž vyjde druhý díl, kde si povíme o dalších kvalitních seriálech. A nezapomeňte se s námi v diskuzi podělit o to, co v době karantény děláte vy.

Jaké jsou vaše oblíbené Netflix seriály?

Zdroj: vlastní