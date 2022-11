Na Netflix právě dorazil jeden z nejlepších filmů letošního roku, alespoň co se tuzemské scény týče. Snímek Promlčeno má na svědomí režisér Robert Sedláček, který má za sebou spíše průměrné snímky, avšak právě Promlčeno patří spolu s Janem Palachem k jeho nejpovedenějším počinům.

Český film Promlčeno zamířil na Netflix

Roli tajemného Radka představuje Karel Roden. Ten se po téměř dvaceti letech vrací z USA do Čech, aby se jednou provždy vyrovnal se svou minulostí. V pátrání po neznámé ženě mu pomáhá hlasová moderátorka Eva, která i přes nesouhlas vedení dostane jeho příběh do živého vysílání svého nočního pořadu. Postupem času však začnou na povrch vyplouvat informace, se kterými nepočítal snad nikdo. Tento plán totiž Radek připravoval několik let.

Promlčeno (2022) oficiální HD trailer

Nechceme vám z příběhu prozrazovat více informací. Ať se vám výsledek bude líbit nebo ne, jedno je jisté. Promlčeno je jedním z nejunikátnějších snímků, které kdy na české scéně vzniklo a výsledek je poměrně solidní. Film si na ČSFD drží slušné hodnocení 72 % a právě zamířil i na Netflix. Pokud tedy máte rádi české kriminálky, určitě byste jej neměli minout.

Poznámka redakce O tipech na zajímavé Netflix či HBO Max seriály vám píšeme z toho důvodu, že je stále populárnější sledovat je na telefonech a tabletech. Sami si občas pustíme nějaký ten seriál v posteli, či v autě. Napadlo nás proto, že bychom se mohli s našimi tipy dělit s vámi. Aplikace obou dvou platforem jsou k dispozici na Google Play.

Zdroj: Netflix