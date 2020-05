Nudíte se? Máme tipy na skvělé Sci-Fi Netflix seriály

Sci-Fi je jedním z nejoblíbenějších žánrů jak u knih, tak také u filmů a seriálů. Na Netflixu nalezneme spoustu zajímavých seriálů, u kterých si můžete udělat pěkný večer. Pojďme si ale nejdříve definovat, co to vůbec Sci-Fi znamená. Jedná se o vědeckofantastický žánr, který pochází z anglického slovosledu science fiction. Je vymezený výskytem neznámých či spekulativních technologií či přírodních jevů. Mohou se v něm vyskytovat také neznámé formy života a bývá zasazen do vesmíru, budoucnosti či alternativní historie. Pojďme si tedy ukázat ty nejlepší Sci-Fi seriály, které naleznete na platformě Netflix.

Mezi zajímavé Sci-Fi seriály patří Stranger Things

Pokud milujete mysteriózní filmy/thrillery, neměl by vám uniknout skvěle zpracovaný seriál Stranger Things. Ten má navíc již tři série, takže bude rozhodně na co koukat. V malém městečku Hawkins se totiž začínají dít divné věci. Dustin, Lucas a Mike jednoho večera ztratí svého kamaráda Willa. Po něm začne hned druhý den pátrat celé město, přičemž jeho matce se začínají zjevovat různé přízraky. Má halucinace, nebo jde o skutečnost? Bude vodítkem k nalezení Willa ona? Nebo snad El s nadpřirozenými schopnostmi? A kde je vůbec vzala? No, nebudu více spoilerovat, vrhněte se na to!

Černé zrcadlo vás vyděsí možnou budoucností

V naší rubrice nejlepší Sci-Fi Netflix seriály nesmí chybět tento seriál. Co je to Černé zrcadlo? Autor tohoto seriálu, Charlie Brooker vysvětluje název poměrně jednoduše a výstižně: “Černým zrcadlem je to, co najdete na každé zdi, na každém stole, na dlani každé ruky: chladná, lesknoucí se obrazovka televize, monitor, smartphone.” Jedná se o britský sci-fi seriál, který možná není až tak sci-fi, jak by se mohlo zdát. Zabývá se tím, jaký dopad má prudký vývoj technologií na moderní společnost. Seriál umí být sarkastický, používá černý humor, ale také svým způsobem jde také o jakousi moderní satiru. Pokud vás toto téma zajímá tak byste ho neměli minout.

Hledáte skvělé Sci-Fi Netflix seriály? Geralt jej doručí

Pokud milujete fantasy, musíte si pustit Zaklínače. Tento seriál vznikl podle povídek Andreje Sapkowského a inspiraci bral také od neméně úspěšné herní série studia CD Projekt RED. Tedy..Pokud jste velkými fanoušky, seriál jste už jistě viděli a pokud tento pojem náhodou neznáte, nevadí. Nebo..možná trochu. Nebudeme vám zde nic spoilerovat. Rozhodně však doporučujeme mít spolu s televizí nastartovaný také Google a jednou za čas si vyhledat jednotlivé pojmy. Nejen že se ve světě Zaklínače lépe zorientujete, ale také vám to prohloubí zážitek. Nevíte, co za stvůru je Kikimora? Není nic snadnějšího, než najít si to na české zaklínačské wikipedii. Navíc nelze nic jiného než doporučit skvěle zpracovaný český dabing.

Půjčovna masa je správný cyberpunk

Milujete cyberpunkové světy? Pak byste neměli minout Půjčovnu masa. Příběh se odehrává ve 24. století, kdy je lidská mysl zdigitalizována a duše se dá jednoduše přenést do jiného těla. Takeshi Kovacs je bývalým elitním vojákem, který je znám pod přezdívkou Envoy. Za své zločiny, které spáchal v minulosti si odpykal 250 let za mřížemi. Tedy, ne tak, jak se to dělá dnes, ale jeho vědomí bylo uvězněno. Nyní se probouzí v jiném těle a objevuje se ve světě, který nikdy nechtěl vidět a snažil se mu se dalšími lidmi zabránit. Vyšetřuje zde velmi zajímavou a propletenou vraždu, která by mu měla nabídnout novou šanci. Povede se mu to?

Mesiáš je kontroverzním tématem

Na poslední místo seznamu skvělé Sci-Fi Netflix seriály jsme zařadili tento kousek. Pokud máte rádi kontroverzní seriály, bude pro vás Mesiáš tím pravým ořechovým. Hlavní roli zde hraje Al-Masih (v češtině mesiáš). V judaismu tento pojem znamená osobu, která je zasvěcena svatým olejem k úkolům stanoveným Bohem. Sledujeme zde příběhy hned čtyř lidí, které se začnou vzájemně zajímavě proplétat. Mesiáš se totiž zjevil jako blesk z čistého nebe a začal vyvolávat politické nepokoje, což se nelíbí CIA. Více vám prozrazovat nebudeme, snad jen škoda, že bylo zrušeno natáčení druhé série, jelikož by si ji seriál jistě zasloužil.

