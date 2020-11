Google před nedávnem uvedl zcela nový Chromecast s Google TV. Tento nový doplněk k televizi je navržen tak, aby mohl fungovat (na rozdíl od ostatních verzí) zcela samostatně a nahrazuje tak chytrou televizi. Výhodou je systém Google TV, což je vlastně nadstavba pro Android TV, která je zatím exkluzivně dostupná pouze na Chromecast. Spoustu lidí však neví, jak si jej správně přizpůsobit a přesně proto vzniká tento dvoudílný seriál, ve kterém si ukážeme užitečné tipy a triky pro Chromecast s Google TV #1.

Poznámka redakce Google Chromecast je svým způsobem velice jednoduché zařízení, které můžete dát úplně s přehledem své babičce, která ho za pár hodin pochopí. Nachází se zde ale také užitečné tipy, které vám dokážou usnadnit práci a zpříjemní vám jeho každodenní používání. V tomto seriálu se tak zaměříme na ty nejužitečnější tipy pro Chromecast s Google TV.

Vytvořte si Watchlist

Vytvoření Watchlistu je podle nás úplný základ. Přijde totiž víkend, vy se pohodlně usadíte na gauč, uděláte si super jídlo a hodinu scrollujete Netflixem jen proto, že nevíte, co si zrovna pustit. Sami víme, jak to dokáže být otravné. Pokud si ale vytvoříte Watchlist, bude pro vás výběr mnohem snažší. Skvělou funkcí je také ta, že si můžete do vašeho seznamu přidávat filmy či seriály přímo z vašeho počítače. Sami jsme to několikrát použili. V případě, že jsme se dověděli o zajímavém filmu, dali jsme si jej nejdříve do Googlu, abychom si jej našli na ČSFD, ImDb a podobných serverech. Kromě toho je ale na pravé straně vyhledávání také tabulka, ve které je možnost “Seznam ke shlédnutí” kterou když zaškrtnete, automaticky se vám zobrazí ve vašem Watchlistu v Google TV. Teda, pochopitelně pokud používáte jak na počítači, tak na Chromecastu stejný účet.

Vyhledávejte hlasem

Google Chromecast s Google TV je dodáván s ovladačem Chromecast Remote, který má v sobě zabudovaný mikrofon, abyste mohli pohodlně vyhledávat hlasem. Je totiž jasné, že vyhledávání přímo na ovladači není nic moc. Ruční psaní na klávesnici na obrazovce zabere klidně minutu, pokud píšete něco delšího. Za to pomocí hlasového vyhledávání je to otázka tří sekund. Stačí dlouze stisknout tlačítko Assistant na dálkovém ovladači a začít mluvit.

Použijte váš telefon jako ovladač

Jestliže vám vyhledávání hlasem není blízké, nebo prostě jen na stole nechcete mít další ovladač, máme jiné řešení. Stáhněte si aplikaci Android TV Remote Control a ovládejte Chromecast s Google TV vaším telefonem. Sice nedostáváte (logicky) zpětnou vazbu oproti hardwarovým tlačítkům, ale po pár dnech si zvyknete. Navíc je zde další super funkce a to psaní na klávesnici. Pokud tedy hledáte video na YouTube nebo Netflixu, můžete jej napsat podstatně rychleji.

Používejte Chromecast

Díky tomu, že je nový Chromecast skutečně vyspělým zařízením, ke kterému čistě teoreticky nepotřebujete žádný jiný telefon, počítač ani cokoliv dalšího se dá snadno zapomenout, že se stále jedná o Chromecast. Dle našeho názoru nejvyspělejší streamovací technologii, která funguje skvěle a to jak napříč Windows, tak samozřejmě Androidem, ale třeba také iOS. Sami si streamujeme sportovní přenosy z našeho MacBooku nebo pouštíme hudbu přes telefon.

Skvělá je rovněž funkce odesílání celé plochy vašeho počítače. Pokud chcete rodině ukázat třeba fotky, ale máte je třeba v jiném formátu, jedná se o ideální řešení. Navíc je to pohodlné a pokud máte dobrý internet, tak skoro bez odezvy. Funkci povolíte úplně jednoduše. Stačí klepnout v prohlížeči Google Chrome na tři tečky vpravo u fotky vašeho Google účtu. Následně vyberete možnost odeslat a klikněte na Chromecast.

Přizpůsobte si pořadí aplikací

Seznam všech vašich aktuálně nainstalovaných aplikací naleznete v záložkách Pro vás a Aplikace. Obě dvě se nachází v horní části uživatelské rozhraní tak, abyste k nim měli snadný přístup. Nemusíte se ale nutně spokojit s tím, jak je Google TV ukládá. Chcete-li tedy své aplikace přesunout na začátek vašeho seznamu, stačí dlouze podržet středové tlačítko ovladače a poté si aplikaci přesunout tam kam chcete.

Jaké další tipy a triky na Chromecast znáte vy?