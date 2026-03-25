Paradox roku? Šéf Applu radí lidem, aby méně používali telefony. Něco na tom ale bude...

Tim Cook v pořadu Good Morning America vyzval uživatele, aby méně používali své smartphony a více času trávili v přírodě Šéf Applu varoval před nekonečným scrollováním a upozornil, že lidé by se měli raději dívat do očí svým blízkým než na displej Vyjádření přichází v době, kdy Apple slaví 50. výročí svého založení a kdy roste celosvětová debata o digitální závislosti Adam Kurfürst Publikováno: 25.3.2026 22:00 V době, kdy smartphony pronikly prakticky do každé oblasti našich životů, přichází překvapivé varování od člověka, který stojí v čele jedné z nejhodnotnějších technologických společností světa. Tim Cook, generální ředitel Applu, se v rozhovoru pro americký pořad Good Morning America nechal slyšet, že by lidé neměli chytré produkty používat nadměrně. Je to poněkud paradoxní sdělení od šéfa firmy, která vydělává miliardy právě na tom, že uživatelé věří v nezbytnost jejích zařízení. Běžte raději do přírody, vzkázal Cook Někdy je fajn (telefon) vypnout… Běžte raději do přírody, vzkázal Cook Moderátor Michael Strahan se Cooka zeptal, z čeho má v souvislosti s vlivem produktů Apple na společnost největší obavu. Odpověď byla překvapivě upřímná: „Nechci, aby je lidé používali příliš," prohlásil Cook. „Nechci, aby se lidé dívali do telefonu více, než se dívají někomu do očí. Protože pokud jen nekonečně scrollují – tohle není způsob, jak byste chtěli strávit svůj den. Jděte ven a stravte ho v přírodě," dodal. Někdy je fajn (telefon) vypnout… Cookova slova přicházejí v době, kdy se společnost stále častěji zamýšlí nad užíváním technologií, zejména pak právě chytrých telefonů – máme je u sebe prakticky neustále a jsou mistry v zaneprazdňování naší mysli. Považujeme je nejen za zprostředkovatele komunikace mezi námi a našimi blízkými, ale současně nás informují, zabavují a pomáhají nám pracovat. Když někoho uslyšíte říkat, že je používání smartphonu pro efektivnější plnění pracovních povinností rozumnější než jeho používání ke zcela bezmyšlenkovitému procházení feedů na sociálních sítích, asi mu dáte za pravdu. Ani neustálou tendenci kontrolovat e-mailovou schránku nebo firemní chat však nelze považovat za nejzdravější a občas je zkrátka fajn telefon úplně odložit a pozornost zcela věnovat něčemu jinému. Není to tak dávno, co jsem strávil víkend s přáteli na chatě uprostřed lesa, kde kromě elektřiny, kanalizace a přívodu vody nebyl ani mobilní signál. Zpočátku jsem přemýšlel pouze nad negativy, ale jak ubíhaly hodiny, začal jsem zjišťovat, že několikadenní detox mi jen a pouze prospěje. Čas od času by to měl zkusit každý. Ať už je Cookovo varování upřímným znepokojením, nebo promyšleným PR krokem, jeho slova mají váhu. Na našich zařízeních často trávíme více času, než bychom si sami přáli připustit. Sledujeme videa na TikToku, zatímco kolem nás u stolu sedí naši blízcí. Kontrolujeme notifikace, místo abychom vnímali krásu okolní přírody. Odpovídáme na zprávy, zatímco nám utíkají vzácné chvíle s dětmi nebo přáteli. Možná je čas se zamyslet, zda náš smartphone skutečně obohacuje náš život, nebo zda se z pomocníka stal nenápadný uzurpátor naší pozornosti. Technologie by nám měla sloužit, ne nás ovládat. A pokud to říká i člověk, který stojí v čele prominentní firmy prodávající tato zařízení, možná bychom doopravdy měli na chvíli zamknout telefon do šuplíku… Myslíte si, že na telefonu trávíte příliš mnoho času? Zdroje: Good Morning America, GameSpot