Až za dva roky! Levný iPhone si počká na funkci, kterou nabízí téměř každý Android

  • Apple údajně chystá 120Hz LTPO OLED displej pro cenově dostupnější iPhone — ale až v roce 2028
  • iPhone 19e by měl převzít panel z letošního iPhonu 17 s jasem až 3 000 nitů a podporou always-on displeje
  • Aktuální iPhone 17e se musí spokojit se 60Hz panelem, což je v roce 2026 špatně obhajitelné

Jakub Kárník
Jakub Kárník
16.3.2026 22:00
Apple iPhone 17e je na trhu sotva pár týdnů a už teď působí jako telefon z jiné éry. Šedesátihertzový OLED displej, jediný zadní fotoaparát a baterie o kapacitě pouhých 4 005 mAh — to jsou parametry, které by v roce 2026 neprošly ani u řady levnějších Androidů. Podle informací jihokorejského serveru ZDNet Korea se ale Apple nechystá situaci napravit hned. Řada „e“ dostane 120Hz displej až za dva roky.

120 Hz dorazí s iPhonem 19e na jaře 2028

Podle úniku by měl iPhone 19e konečně přejít na 120Hz LTPO OLED panel. Apple u řady „e“ tradičně recykluje komponenty ze starších modelů, takže se očekává nasazení displeje z letošního iPhonu 17. Ten nabízí 6,3palcovou úhlopříčku, rozlišení 2 622 × 1 206 pixelů, plošný jas 1 600 nitů a špičkový HDR jas až 3 000 nitů.

Přechod na LTPO technologii přinese víc než jen plynulejší scrollování. Díky dynamické obnovovací frekvenci v rozsahu 1–120 Hz panel spotřebovává méně energie než stávající LTPS OLED v iPhonu 17e, protože frekvenci přizpůsobuje obsahu na obrazovce. To by mělo pozitivně ovlivnit výdrž baterie. Navíc, LTPO panel konečně umožní i always-on displej, kde se frekvence sníží na pouhý 1 Hz a spotřeba je minimální.

Dva roky čekání, které ukazují jasnou strategii

Z pohledu uživatelů Androidu je dvouletý plán na přechod ke 120 Hz těžko pochopitelný. Telefony s tímto parametrem najdete v androidovém světě běžně i pod hranicí 5 000 Kč. Apple ale u řady „e“ zjevně kalkuluje jinak — jde o maximalizaci marže při minimálních nákladech na součástky, a zákazníci, kteří chtějí víc, mají sáhnout po dražších modelech.

Dražší iPhony by přitom měly v roce 2028 dostat ještě pokročilejší LTPO+ panely s vyšší účinností a jasem. Řada „e“ tak zůstane vždy o generaci pozadu — pro Apple obchodně logické, pro zákazníka méně potěšující.

Dává vám smysl kupovat iPhone 17e s 60Hz displejem v roce 2026?

Zdroj: Notebookcheck, ZDNet Korea

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na…

Jakub Kárník
