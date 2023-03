TikTok zavádí razantní omezení pro nezletilé uživatele

Sociální síť TikTok ve svém oboru zažívá již několikátý rok po sobě strmý vzrůst, ale je také terčem řady kritických názorů, které se opírají o bezpečnost, ochranu soukromí nebo vliv na mladé uživatele. V rámci poslední zmíněné problematiky nyní síť zavádí několik nových opatření. Jde například o časový limit pro sledování aplikace (tzv. screen time) pro uživatele ve věku do 18 let. Čas strávený u aplikace mohou nezletilým omezit také rodiče.

Uživatelé TikToku, kterým ještě nebylo 18 let, budou mít nově automaticky nastavený maximální screen time na 60 minut, tedy hodinu. V aplikaci je možné tento limit změnit, takže se u spousty nezletilých pravděpodobně velmi rychle mine účinkem, i když bude neustále vyskakovat upozornění na příliš dlouhé sledování obsahu. V tu chvíli ale může nastoupit mnohem efektivnější rodičovská kontrola.

1/ Today we're announcing new well-being features for teens, families, and our broader community. We're improving our screen time controls with more custom options, introducing new default settings for teen accounts, and expanding Family Pairing https://t.co/nx6sGshb6P pic.twitter.com/eMWZtZLwyj

— TikTokComms (@TikTokComms) March 1, 2023