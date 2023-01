ThinkPhone má být na trhu volně dostupný, levný ale nebude

Motorola pod vedením Lenova na letošním CESu představila dlouho spekulovaný ThinkPhone. Smartphone má představovat důstojné rozšíření rodiny produktů “Think” do které spadají také, dnes již takřka legendární, pracovní notebooky ThinkPad. Výrobce sice během představení nekonkretizoval, na jaké trhy a za kolik smartphone dorazí, zato hovořil o doplnění nabídky pro B2B (Business to business).

ThinkPhone zamíří i do obchodů

Původní informace, že by si mohl výrobce nechat novinku pouze pro firemní zákazníky, zklamala řadu fanoušků, které mají (nejen) notebooky ThinkPad po celém světě. Nyní však vyvstává naděje, že bychom se mohli novinky dočkat i v běžném prodeji. Alespoň tedy na vybraných trzích. Oficiálně nepotvrzené informace pak hovoří také o ceně za 8 / 256 GB variantu. Ta by měla dosahovat 999 €, čili v přepočtu necelých 24 tisíc Kč. To, na jednu stranu není zrovna málo a z pohledu hardwarové výbavy nalezneme na trhu i výhodnější kousky.

Na druhou stranu je však třeba brát v potaz i přidanou hodnotu v podobě použitých materiálů, propojení s počítači ThinkPad a vysokého zabezpečení. Ostatně, co vše novinka nabízí si můžete přečíst v našem článku a posoudit, zda se vám tato částku již zdá více adekvátní. Dle stejných nepotvrzených informací by se první trhy měly novinky dočkat již koncem ledna. Nezbývá tak než čekat, zda se tyto zprávy skutečně potvrdí a zda se mezi vybrané trhy dostane i ten náš.

Koupili byste si tento smartphone, pokud by byl běžně dostupný?

Zdroj: GSMArena.com