Dlouho spekulovaný smartphone těžící ze spojení dvou legendárních značek – ThinkPad a Motorola se stává skutečností. ThinkPhone by Motorola je na produktivitu zaměřený smartphone s Androidem, vysokým výkonem a odolnou konstrukcí.

ThinkPhone by Motorola chce být špičkový pracovní smartphone

Pokud se alespoň trochu orientujete na trhu s notebooky, pravděpodobně vám nemusíme řadu ThinkPad dlouze představovat. Tyto notebooky od čínského Lenova dlouhodobě patří mezi nejpopulárnější “business-class” stroje. ThinkPhone by Motorola pak nechce jen parazitovat na slavné značce (nebo spíše slavných značkách) a přináší hned několik zajímavých vychytávek a to nejen softwarových. Novinka v první řadě zaujme svou konstrukcí. Ostatně ThinkPady prosluli, mimo jiné, také svou odolností, tak je více než příhodné, že tento aspekt nepodcení ani jejich smartphonový kolega.

Konstrukce smartphonu ThinkPhone by Motorola využívá rám z hliníku v kombinaci se zadním krytem z aramidového vlákna. To by mělo být silnější a zároveň lehčí než ocel. Displej pak chrání sklo Gorilla Glass Victus a pochopitelně nechybí ani certifikace IP68. Vedle toho však telefon plní i americkou armádní normu MIL-STD 810H. Rozměry telefonu činí 158,76 mm × 74,38 mm × 8,26 mm a hmotnost je příjemných 189 gramů. Pěkným detailem je pak červené tlačítko na boku zařízení, kterému můžete namapovat spuštění vybrané aplikace.

Ruku v ruce s fyzickou odolností pracovního nástroje jde i softwarové zabezpečení. To zde má na starost funkce ThinkShield, Ta je již známá z dalších smartphonů Motorola a podobně jako Knox od konkurečního Samsungu kombinuje softwarové a hardwarové šifrování. Hardwarovou vrstvu zabezpečení má i Moto KeySafe, který slouží k ukládání hesel a PIN kódů a izoluje je od zbytku systému. Výrobce se také zaměřil na co nejrychlejší a nejsnadnější synchronizaci s počítačem. K propojení s počítačem z řady Think tak stačí dvakrát stisknout již zmíněné červené tlačítko. Takto budete mít v počítači rychlý přístup ke streamování aplikací z telefonu do počítače, transferu souborů či oznámením z telefonu. Fotoaparát ThinkPhonu pak můžete také použít jako webkameru.

Důstojný hardware

Co se parametrů týče, ani zde se ThinkPhone by Motorola rozhodně nemusí za nic stydět. Výkon dodává Snapdragon 8+ Gen 1 v kombinaci s 8 GB RAM. Uživatel má pak k dispozici 256GB UFS 3.1 úložiště. Dále telefon disponuje 10-bit pOLED displejem o úhlopříčce 6,6″ a FullHD+ rozlišení. Ten podporuje 144Hz obnovovací frekvenci, HDR10+ a zaujme také svítivostí až 1200 nitů. Uvnitř telefonu se ukrývá 5 000mAh baterie s podporou 66W drátového a 15W bezdrátového nabíjení. Přítomný USB-C konektor je pak spjat s USB 3.1 řadičem s podporou DisplayPort 1.4.

Na zádech telefonu se nalézá primární fotoaparát s 50MPx snímačem s pixely o velikosti 1.0µm, objektivem o světelnosti f/1.8 a optickou stabilizací. Společnost mu dělá ultraširokoúhlý fotoaparát se 120° úhlem záběru a 13MPx rozlišením. Trojici uzavírá snímač pro lepší zachycení hloubky ostrosti. Selfie kamerka v průstřelu displeje pak disponuje 32MPx snímačem. V neposlední řadě je pak potřeba dodat, že telefon dorazí s již předistalovaným Androidem 13. Smartphone ThinkPhone by Motorola zamíří i na evropské trhy, nicméně další detaily o dostupnosti nebo ceně nejsou v tuto chvíli známy.

Jak by měl vypadat ideální pracovní smartphone podle vás?

Zdroj: GSMArena.com, Motorola.com