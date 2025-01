Čím může překvapit Tetris v roce 2025? Třeba implementací v souboru PDF

Nadšenec Thomas Rinsma předvedl, co se dá dokázat s trochou snahy a PDF čtečkou. V PDF souboru dokázal díky interaktivním prvkům, které formát podporuje, naprogramovat funkční hru Tetris. Soubor dal zdarma ke stažení.

Hra má minimální paměťové nároky a funguje třeba i v prohlížeči Edge. Ovládá se buď pomocí tlačítek nebo klávesami WASD. Pokud chcete hru ovládat pomocí kláves, je třeba nejprve kliknout do textového pole.

Here's a working game of Tetris inside a PDF. Even has keyboard controls (by typing WASD in an input box). Plus, upon game-over you can "save" your score by printing the page ;)https://t.co/YrOInaHOUY

Should work in most browsers (built for pdfium/PDF.js). pic.twitter.com/n4CPcitzz9

— Thomas Rinsma (@thomasrinsma) January 5, 2025