OnePlus 8 se ukáže 14. dubna. Možná se dvěma revolučními novinkami

Již za dva týdny se dočkáme představení nového telefonu (nebo dost možná telefonů) od firmy OnePlus. Půjde o osmou sérii této populární značky, která si před lety získala velkou spoustu fanoušků díky výrobě špičkových a přitom cenově dostupných mobilů. Nové telefony OnePlus 8 by se asi měly tohoto trendu držet, i když velmi pravděpodobně budou svým způsobem revoluční. Mluví se o parametrech a vychytávkách, které by byly novinkou nikoli v celém světě mobilů, ale právě ve spojitosti s touto čínskou značkou. Jde o bezdrátové nabíjení a funkci Always-On Display. Jestli se obě spekulace potvrdí, zjistíme již brzy. Datum představení OnePlus 8 je stanoveno na 14. duben.

OnePlus 8 Series – Coming April 14

Jestli jste teď udiveně zvedli obočí, že obě zmíněné vychytávky přece vůbec nejsou nic nového, souhlasíme. To bychom se ale nesměli bavit o OnePlus. Tedy o firmě, která si od počátku své existence zakládá na efektivní implementaci pouze těch funkcí, které uzná za opravdu upotřebitelné. Její výrobní a marketingová politika stojí na tom, že nechce kvůli zbytečnostem hnát cenu telefonů nahoru. V posledních letech se v podstatě jen posouvala v rámci běžných parametrů a až na výjimky (třeba výsuvná selfie kamera) nic nového a neprověřeného nepředvedla. I s takovým přístupem slaví úspěchy. Jak se ale zdá, tady opravdu přijdou významné pokroky a s nimi asi i vyšší cena.

Příchod obou vychytávek je na spadnutí

Bezdrátové nabíjení asi není potřeba nijak představovat. Nicméně jde o funkci, které se dlouho bránil přímo šéf firmy. V posledních týdnech a měsících se ale tato technologie v kombinaci s OnePlus stále více skloňovala. Teď už je to skoro na spadnutí, i když to nemusí nutně znamenat implementaci do OnePlus 8. Funkce Always-On Display, jak už i její název napovídá, ponechává zapnutý displej pro zobrazování užitečných informací – třeba hodin nebo notifikací. Nejužitečnější je přitom v kombinaci s OLED displejem, který při této činnosti dokáže ukočírovat spotřebu energie. A obrazovka je část telefonu, o které určitě bude firma při představení OnePlus 8 mluvit.

Nový displej má mít obnovovací frekvenci 120 Hz a k tomu i několik softwarových pomocníků. Třeba pro zlepšování kvality starších videí. A proč by mělo přijít i Always-On Display? Jednoduše proto, že tato vychytávka vede žebříček nejžádanějších funkcí na webu společnosti. A ta se chlubí tím, že přání uživatelů bude plnit. Tak že by měli radost už za dva týdny u představení OnePlus 8? Kromě frekvence displeje firma láká ještě na jeden parametr – kompatibilitu s 5G sítěmi.

Zdroj: OnePlus, TA