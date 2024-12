Magnetické nabíjení u Galaxy S25? Samsung možná zvolí nečekanou cestu

Samsung Galaxy S25 má přinést podporu Qi2 nabíjení

Leak ale naznačuje oddělené magnetické pouzdro

Situace kolem nativních magnetů zůstává nejasná

Kolem chystané vlajkové řady Samsung Galaxy S25 se v posledních dnech objevily poměrně protichůdné informace ohledně implementace nového standardu Qi2. Zatímco uznávaný leaker Ice Universe nedávno „potvrdil“ integraci této technologie přímo do těla telefonu, nový únik z finského operátora vrhá na celou situaci trochu jiné světlo.

Operátor totiž ve svém systému odhalil seznam oficiálního příslušenství pro řadu Galaxy S25, mezi kterým figuruje i položka „Magnet Case“. Přítomnost samostatného magnetického pouzdra vedle běžného průhledného krytu vyvolává otázky – proč by Samsung nabízel speciální magnetické pouzdro, pokud by telefon měl magnety integrované přímo v těle?

OnePlus jako precedent

Podobnou cestu zvolilo nedávno OnePlus u svého modelu OnePlus 13, který v Číně nabízí pouzdra s integrovanými magnety místo nativní podpory standardu Qi2. Jedná se tak o určitý kompromis mezi plnou implementací a absencí podpory magnetického příslušenství. Standard Qi2 přináší kromě samotného bezdrátového nabíjení také podporu magnetického uchycení příslušenství podobně jako u Apple MagSafe. To nabízí nejen přesnější zarovnání nabíjecích cívek, ale také připojení různých doplňků jako jsou externí baterie či stojánky.

Zatím jediným Androidem s nativní podporou Qi2 včetně integrovaných magnetů je HMD Skyline. Apple u svých iPhonů nabízí MagSafe (technicky vzato Qi2) ve všech oficiálních pouzdrech. Otázkou tedy zůstává, jakou cestu zvolí Samsung – zda půjde cestou plné integrace nebo zvolí kompromisní řešení v podobě speciálních pouzder.

Co to znamená pro uživatele?

Pokud by Samsung skutečně vsadil pouze na magnetická pouzdra, znamenalo by to nutnost dokoupení speciálního příslušenství pro využití výhod Qi2. Na druhou stranu by to ale mohlo vést k nižší ceně základních modelů. Více informací bychom se měli dozvědět během následujících týdnů. Samsung tradičně představuje novou řadu Galaxy S v průběhu ledna nebo února. Do té doby budeme muset vystačit s úniky a spekulacemi.

Ocenili byste nový Qi standard u řady Galaxy S25?

Zdroj: AndroidAuthority, Juganosreve