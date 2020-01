Potvrzeno. OnePlus se opravdu chystá zavést bezdrátové nabíjení

Nedávno jsme psali o spekulaci, že by mohly mít budoucí telefony OnePlus možnost bezdrátového nabíjení. Někteří čtenáři to v diskuzích považovali za nepravděpodobné a smyšlené, jiným to bylo úplně jedno a někteří by to v telefonech této značky uvítali. Jak se nyní ukázalo, spekulace s největší pravděpodobností nelhaly. Firma se totiž zaregistrovala do Wireless Power Consortium (WPC) aneb Konsorcia pro bezdrátové nabíjení. Členem tohoto sdružení musí být každý výrobce, který chce tuto technologii ve svých produktech pustit na trh. Registrace OnePlus tedy skoro se stoprocentní jistotou potvrzuje, že budou mít budoucí přístroje této značky opravdu bezdrátové nabíjení. Téměř jistě půjde o telefony a dost možná o ty blízko očekávané – modely OnePlus 8.

Zopakujeme, že by šlo pochopitelně o první aplikaci této technologie ve OnePlus přístrojích. Firma si zakládá na využití skutečně prakticky upotřebitelných a přitom cenově dostupných řešení. Bezdrátové nabíjení dlouhé roky pokládala za zbytečně drahý špás, který by zvedal cenu telefonu a neměl velký užitek. S příchodem vyšších nabíjecích rychlostí a výkonů asi společnost konečně uviděla v technologii pořádný přínos. Podobný pohled, jako dříve na bezdrátové nabíjení, má teď OnePlus i na ohebné displeje. Podle šéfa firmy jsou zatím nedokonalé a chce si počkat na jejich další vývoj.

Chybělo vám ve OnePlus telefonech bezdrátové nabíjení?

Zdroj: gizmo