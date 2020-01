Ledy se pohnuly. OnePlus 8 Pro prý má mít bezdrátové nabíjení

Už jsme skoro ani nedoufali, že by k tomu mohlo u značky OnePlus dojít. Výrobce, který si zakládá na použití rozumných a cenově dostupných řešení, údajně ustoupí v oblasti bezdrátového nabíjení. Zatímco konkurenti technologii využívají zleva zprava, tento čínský výrobce se jí doposud brání. Není prý natolik důležitá, aby kvůli ní musely být telefony dražší. Jeden z tipérů ovšem na Twitteru zveřejnil info o tom, že by se bezdrátové nabíjení mělo objevit v připravovaném modelu OnePlus 8 Pro. Že by tedy společnost uznala výhody této technologie? Nebo se jim konečně zdá dostatečně výkonná?

Pro porovnání zmíníme, že šéf firmy Pete Lau obdobně zatím odmítá třeba i ohebné displeje. Považuje je za nedotažené a zbytečné a do telefonů je dávat nechce. Tedy alespoň do doby, než firma uzná jejich praktickou výhodu. Přesně to teď může nastat s bezdrátovým nabíjením. Technologie existuje už celkem dlouhou dobu a výkonnostní hodnoty vyletěly pěkně vzhůru. Když k výkonu a prověření časem přidáme i mnohem nižší cenu než před lety, dává to smysl.

Bezdrátové nabíjení by asi noví majitelé OnePlus 8 Pro uvítali i s trochu větší cenovkou za telefon. Připomínáme, že jde momentálně jen o tip a přiložený obrázek je podle jeho autora jen montáž. Uvidíme, jak moc se trefil.

Je pro vás bezdrátové nabíjení důležité?

Zdroj: aauthority