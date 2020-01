Plány OnePlus: Ukryté foťáky ano, ohebné displeje ne. A ceny poskočí

Jednou z nejžhavějších novinek, které jsme se od čínského výrobce OnePlus v poslední době dočkali, je předvedení přístroje Concept One. Revoluční telefon ukázala společnost na konferenci CES 2020 Las Vegas. Největší technickou vychytávkou tohoto telefonu, na kterém firma spolupracovala i se značkou McLaren, je automatické ukrývání kamer za elektrochromatickým sklem. Nedlouho po konferenci byl šéf OnePlus Pete Lau v rozhovorovém podcastu redakce The Verge a prozradil tam, že plánuje nasadit tuto technologii i do dalších masově vyráběných telefonů. Úplně opačně se pak vyjádřil k použití ohebných displejů. Nepočítá prý s tím, že by je budoucí OnePlus telefony v dohledné době měly.

Na tomto místě se hodí neznalým čtenářům připomenout, že se firma OnePlus od svého založení drží strategie použití rozumných, dostupných a prakticky použitelných technologií na úkor těch extravagantních a drahých. Z toho důvodu se původně trochu předpokládalo, že se do běžně vyráběných telefonů této značky nedostane ani zmíněné elektrochromatické sklo. Tuto technologii ale asi šéf společnosti a jeho tým považují za užitečnou, takže se na ni mohou budoucí OnePlus telefony těšit. Bližší termín nasazení do výroby ovšem Pete Lau neprozradil.

Vyšší cena kvůli fotoaparátům

Ještě významnějším celosvětovým tématem jsou ohebné displeje, o čemž byla v rozhovoru také řeč. Tady se soustředěnost na efektivitu firmy ukázala. Šéf OnePlus řekl, že “pozitiva této technologie nepřevyšují její nedostatky a nevýhody”. Jinými slovy asi nepovažuje současné flexibilní obrazovky za dostatečně kvalitní a ekonomicky výhodné. Za nejpovedenější současné řešení nicméně označil Motorolu Razr 2019. I u ní ale vidí nedokonalosti, kvůli kterým zatím budoucí OnePlus telefony ohebné displeje nedostanou. Jde mu prý hlavně o ztrátu kvality zobrazování při použití plastových OLED obrazovek. Samozřejmě ale nevyloučil, že by se do mobilů této značky budoucí a vylepšené generace flexibilních obrazovek nikdy nedostaly.

Ještě se vrátíme zpět k fotoaparátům. Pete Lau prozradil, že firma investovala a investuje do lepších kamerových čipů a souvisejícího softwaru. Chce se prý ve zpracování fotek a videí vyrovnat Googlu a Applu. Taky upozornil, že se zvyšující kvalita fotografických čipů a současně jejich rostoucí počet projeví i na cenách. Obratem ale ubezpečil, že se chce firma dál ubírat směrem rozumných investic do marketingu a dalších položek, aby byly budoucí OnePlus telefony stále co nejvíce dostupné.

Měli jste někdy telefon OnePlus? Nebo o něm přemýšlíte?

Zdroj: acentral, gizmo