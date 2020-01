Oficiální představení OnePlus Concept One: Ukrývá kamery jako závoďák

V podstatě všechny předchozí spekulace se potvrdily. Dřívější teaser na připravovaný telefon OnePlus Concept One sice v deseti sekundách odhaloval jen málo, ale to podstatné se vyčíst dalo. A teď se to také potvrdilo. Telefon, který ale dost možná vůbec nepůjde do prodeje, disponuje zatmívacím sklem, které v případě potřeby ukrývá čočky zadních fotoaparátů. Tuto schopnost si přístroj propůjčil od společnosti McLaren, která při vývoji asistovala. To je znát z celkového designu. “Kouzelné” sklo, které fotoaparáty zatajuje, pochází z jednoho z aut této značky. K oficiálnímu představení OnePlus Concept One došlo dle očekávání 7. ledna v Las Vegas.

OnePlus Concept One – The Beauty of the Unseen

Efekt ukrytí kamer je založen na principu elektrochromatického skla. Technologie je to téměř deset let stará, dříve zamýšlená pro zatmavování domovních oken. Skleněný materiál má při průchodu elektrického proudu schopnost se zneprůhlednit. Přepnutí prý u telefonu trvá 0,7 sekundy a sklo má také fotoaparátům sloužit jako ND filtr.

Přístroj se světu ukázal v novém videu, které poodhaluje všechny aspekty jeho krásy. Napůl kožené tělo je decentně zaoblené a přitom pěkně řízné. Symbolicky kopíruje eleganci a agresivitu závodního auta. Kůže má typickou McLarenovskou žluto-oranžovou barvu, oficiálně nazývanou Papaya Orange. Kromě designu jde jinak o přepracovaný OnePlus 7T Pro.

Představení OnePLus Concept One nás pěkně namlsalo. Uvidíme, jestli firma nějaké high-tech vymoženosti vloží do svých sériově vyráběných telefonů. Historicky je známá naopak tím, že dává přednost rozumné použitelnosti před drahými a neefektivními řešeními.

Co říkáte na představený Concept One?

Zdroj: GSM Arena