OnePlus odhaluje první teaser na Concept One: neviditelný fotoaparát?

Jedna z největších událostí letošního roku – CES 2020 je již za dveřmi. Kromě nejrůznějších gadgetů se tam ukáže také spousta mobilních výrobců a to včetně OnePlus. Stále není jasné, zda bude telefon OnePlus Concept One skládacím telefonem, ovšem dnes společnost vydala první teaser, který prozrazuje hned několik zajímavých informací. Tou nejzajímavější je jistě jakási neviditelná kamera, která se nachází pod sklem.

We’re bringing the #OnePlusConceptOne to #CES2020, but you don’t have to wait: you can get a sneak peek at it right here, along with its groundbreaking “invisible camera” and color-shifting glass technology. pic.twitter.com/elsV9DKctn

— OnePlus (@oneplus) January 3, 2020