Šéf OnePlus ukázal, jak dobře budou jejich nové telefony vylepšovat videa

Čínská společnost OnePlus nedávno představila své nové 120Hz displeje a s nimi i vlastní řešení v oblasti MEMC. Jde o zkratku pro techniku Motion Estimation, Motion Compensation. Nemá asi smysl tento pojem doslovně překládat. Ve zkratce jde o technologii, která dokáže do videí vkládat nové snímky na základě odhadu, jak by asi mohla prázdná místa vypadat. Je tak možné poskládat plynulejší video i ze starého a méně kvalitního záznamu.

Firma během představení displeje uvedla, že bude jejich nový čip schopný doplnit videa s 30 snímky za sekundu (FPS) tak, aby měl výsledek 120 FPS. Samozřejmě z toho důvodu, aby byl využitý potenciál nového displeje. Na podobném principu funguje takzvané prokládání u televizí. Hodnota 30 FPS je dodnes považována za standard, i když je teď ve světě telefonů brána za úplně spodní hranici. I telefony dnes běžně zvládnou 60, 120 a někdy i 240 FPS. Samozřejmě ale záleží i na rozlišení. V kvalitě s třiceti snímky za sekundu nicméně asi najdete většinu videí na světě.

If you’ve seen high-quality TVs, you’re no stranger to MEMC. We’ve created a custom MEMC chip that can push ordinary 30fps video up to 120, so any video gets the full advantage of our 120Hz Fluid Display. pic.twitter.com/YPD3fw5uOn

— Pete Lau (@PeteLau) January 16, 2020