OnePlus představilo 120Hz displej. Telefony s ním vylepší i starší videa

Informace o 120Hz displeji v telefonech OnePlus jsou oficiálně tady. Šéf firmy Pete Lau v pondělí brzy ráno nejprve zveřejnil na sociální síti Weibo nadšenou zprávu o tom, že se blíží konference s představením této nové technologie, a před pár minutami se tak skutečně stalo. Ze stejného serveru pocházejí podrobné specifikace nových obrazovek. Kromě samozřejmého posunu v oblasti snímkovací frekvence se prý můžeme těšit i na citlivější reakce při dotykovém ovládání a vylepšení starších videí. Do těch by měl být schopný nový 120Hz displej OnePlus přidávat ve spolupráci s nezávislým čipem další snímky díky technologii MEMC. I starší videa s nižším FPS (frames per second – snímky za sekundu) by tak měla v nových telefonech této značky běžet o poznání plynuleji.

Hlavním lákadlem nové obrazovky je samozřejmě jeho nativní snímkovací frekvence. Ještě nedávno byla nejvíce rozšířeným standardem hodnota 30 FPS. Po několika velmi progresivních letech vývoje jsme se tedy dopracovali k době, kdy budou v telefonech displeje čtyřnásobně rychlejší. To půjde na vlastní oči poznat nejen u přehrávání videí, ale také u hraní her či běžných animací v systému. OnePlus ve svých materiálech slibuje i několik níže uvedených věcí navíc. Upozorňujeme, že jde v tento moment pouze o volně přeložené pojmy z komplikované čínštiny, jelikož zatím nebyla tisková zpráva vydána v angličtině. Za případné drobné odlišnosti od budoucích specifikací se tedy omlouváme.

Co nového by měl nabídnout 120Hz displej od OnePlus

120 Hz snímkovací frekvence

240 Hz “screen sample rate”, což by měla být citlivost obrazovky na doteky

technologie MEMC (Motion Estimation, Motion Compensation) pro vkládání dodatečných snímků do videí (tady asi ale bude záležet na konkrétním telefonu)

hodnota 0.8 JNCD (Just Noticeable Color Difference) – pod 1 JNCD není okem rozpoznatelný rozdíl v barvách

10bitová barevná hloubka aneb 1.07 miliard barev (dosavadní 8bitová jich poskytuje “jen” 16.7 milionu)

zvýšení počtu úrovní jasu z 1024 na 4096

možnost lepšího nastavení teploty barev

Další specifikace se snad dozvíme v anglickém překladu. Případně o něco později při dalším představování nových telefonů OnePlus.

Flashback: Galaxy Alpha. Pokusil se Samsung udělat svůj iPhone? čtení: 2 minuty ( uložit na později ) čtení: 2 min. uloženo uložit na později 2 min. uloženo

Jsou pro vás podobné specifikace displejů důležité?

Zdroj: XDA