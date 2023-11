Před několika lety to byl zajímavý projekt – telefony Google Play Edition

Sony XPERIA Z Ultra, HTC One M8 a další jste si mohli koupit s čistou verzí Androidu

V současnosti by podobné projekt moc šancí neměl, kromě zákazníků budou proti všichni…

Většina výrobců v dnešní době své telefony opatřuje nástavbou, která umí zásadně proměnit vzhled uživatelského rozhraní. One UI od Samsungu, MIUI od Xiaomi nebo EMUI od Huawei mají spousty příznivců a samozřejmě také odpůrců. Telefony Google Play Edition problém nástaveb elegantně řešili a je škoda, že dnes už nemá šanci.

Na úvod malé připomenutí pro ty, kteří si tuto dobu už nepamatují nebo ji nezažili. Přibližně před deseti lety se objevilo několik telefonů, které jste si mohli pořídit ve dvou variantách. Klasická verze nabízela uživatelské rozhraní, které daný výrobce v dané době používal, ať už to byl Samsung, Sony nebo HTC. Současně byla k dispozici speciální verze Google Play Edition, ve které se nacházel čistý Android bez zásahů ze strany výrobce. Pokud se vám líbilo HTC One M8 nebo Sony XPERIA Z Ultra, sami jste si mohli vybrat, jestli chcete telefon s nástavbou nebo čistý Android. Komu by se taková možnost volby nelíbila?

Xiaomi 14 nebo Galaxy S24 s čistým Androidem? Jsem pro!

Zákazníkům by se telefony s čistou verzí Androidu nepochybně líbily, jejich návrat ve větší míře ale není pravděpodobný. Proti by nepochybně byli kromě zákazníků úplně všichni… Mohlo by se snadno stát, že zákazníci si telefony s čistým Androidem oblíbí a One UI, MIUI nebo EMUI se stanou nežádoucími. A naopak – představte si například Xiaomi 14 nebo Samsung Galaxy S24 s čistým Androidem. Co kdyby takový telefon byl o kus lepší než současný vlajkový Pixel? Riziko je značné pro Google a stejně je značné pro ostatní výrobce telefonů.

Sám jsem krátce používal model Sony XPERIA Z Ultra s čistým Androidem a nebylo to vůbec špatné. Současná verze čistého Androidu je navíc mnohem dál a myslím si, že minimálně část zákazníků by po této volbě sáhla. Výrobci by navíc měli motivaci ladit uživatelské rozhraní tak, aby zákazníci měli důvod telefon s One UI nebo MIUI kupovat a používat. Představa Xiaomi 14 s čistým Androidem 14 a jistotou aktualizací na 5-7 let je více než lákavá, ale máme smůlu. Třeba ale jednou opět zaúřaduje EU a výrobcům nařídí dát zákazníkům možnost volby. Vlastně bych se tomu vůbec nedivil…

Uvítali byste návrat telefonů Google Play Edition?

Zdroj: Google