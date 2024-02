Zapomeňte na předsudky – Tecno Pova 6 Pro vypadá skvěle!

V těchto dnech probíhá v Barceloně veletrh MWC, na kterém výrobci představují řadu novinek

K těm nejdůležitějším a nejzajímavějším můžeme počítat Xiaomi 14 Ultra, které míří do Česka

Své ale chtějí říct také méně známí výrobci a pozor, Tecno Pova 6 Pro nabízí atraktivní design

Společnost Tecno u nás se svými mobilními telefony není příliš známá, přitom nabízí desítky různých mobilních telefonů, přičemž se soustředí na levnější stroje. Ale to neznamená, že by se v portfoliu společnosti Tecno nemohl objevit atraktivní mobil, který zaujme na první pohled.

A právě to se tentokráte stalo, Tecno Pova 6 Pro vypadá velmi atraktivně a za sebe musím říci, že se mi design líbí na první pohled. Přesně takto má za mě vypadat herní telefon, u kterého je vzhled velmi důležitý. Ale není to jen o vzhledu, slušné jsou rovněž funkce.

Telefon má rozměry 165,5 x 76,1 x 7,9 milimetrů, hmotnost se velmi těsně vešla pod hranici 200 gramů. Přední straně dominuje 6,78palcový AMOLED displej s s rozlišením 2436 x 1080 pixelů, který nabízí 120Hz frekvenci. Už z výroby tady máme operační systém Android 14, pochvala. Lehkým zklamáním může být procesor Mediatek Dimensity 6080, který je doplněný o 8 respektive 12 GB operační paměti.

Ale pozor, díváme se na telefon, jehož cena by měla jen lehce přesáhnout hranici 200 dolarů, v přepočtu na naši měnu by se měla pohybovat pod hranicí 6 tisíc korun. Za tyhle peníze je to pěkná nabídka, navíc nechybí podpora sítí 5G. Vnitřní úložiště má kapacitu 256 GB, potěší certifikace IP53. Ano, mohlo by to být lepší, ale u levných telefonů se IP68 objevuje naprosto výjimečně, spíše vůbec. Baterie má masivní kapacitu 6000 mAh, navíc je doplněna o 70W nabíjení.

Na zadní straně se výrobce vyřádil. Je částečně průhledná, navíc zde najdete celkem 210 diod. Tecno Pova 6 Pro jde podobným směrem jako telefony Nothing a to se nám líbí. Ano, tento styl se nebude líbit každému, manažer v mezinárodní firmě si pravděpodobně Tecno Pova 6 Pro jako hlavní telefon nezvolí. Ale každý pěkný stroj na trhu vítáme. Co fotoaparáty? Hlavní fotoaparát má rozlišením 108 megapixelů, zbytek snímačů je vyloženě do počtu.

TECNO POVA 6 Pro 5G | Official Unveiling

Tecno Pova 6 Pro se má nejprve začít prodávat v Asii, navíc pouze v několika málo zemích. Uvidíme, jestli se telefon časem objeví rovněž v Evropě. V sousedním Polsku se prodává předchozí Tecno Pova 5 Pro a je reálné, že se objeví rovněž nejnovější verze.

Navíc to není jediná atraktivní novinka, hodně pěkně vypadá rovněž Tecno Phantom V Flip 5G, které má ambice stát se nejlevnějším véčkovým telefonem v Evropě. Rok 2024 už teď nabídl řadu zajímavých telefonů a to máme pořád teprve únor…

Líbí se vám Tecno Pova 6 Pro?

Zdroj: gsmarena