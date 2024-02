Tecno Phantom V Flip 5G je mimořádně levné véčko

I přes nízkou cenu nabízí externí obrazovku

Telefon se vystavuje na MWC 2024 a prohlédli jsme si jej i my

V září představila čínská společnost Tecno svoje první véčko Phantom V Flip 5G, které na populárnější konkurenty typu Samsung Galaxy Z Flip útočí hlavně cenou. Jakmile tahle výstřední hračka vyjde v Evropě (holt nevíme, kdy přesně se tak stane), bude se jednat o vůbec nejlevnější clamshell telefon. Přestože telefon není vůbec drahý, dokáže překvapit zadním displejem nebo některými z parametrů.

Tecno Phantom V Flip 5G jsme si osahali na kongresu MWC 2024, který aktuálně probíhá ve španělské Barceloně. Telefon nám byl předveden v modro-fialové barvě, kterou se výrobce často chlubil v propagačních materiálech. Nejvýraznějším prvkem zařízení je kruhový kamerový modul, který zároveň ukrývá 1,32palcovou externí obrazovku s rozlišením 466×466 pixelů. Co se pak týče fotoaparátů, telefon spoléhá na 64Mpx hlavní senzor v doprovodu 13Mpx ultra širokoúhlé kamery.

Primárním displejem je 6,9palcový AMOLED panel s podporou technologie LTPO, pracující až se 120Hz obnovovací frekvencí a slušným rozlišením 1080×2640 pixelů. Pod kapotou se nachází 6nm čipset MediaTek Dimensity 8050, od kterého rozhodně nečekejte žádné zázraky. Pokud chcete od véčka špičkový výkon, pak Tecno Phantom V Flip 5G rozhodně nebude pro vás – procesor je místem, kde se šetřilo, a například takový Galaxy Z Flip5 od Samsungu nabídne v tomhle ohledu mnohem více muziky. Komponenty jsou poháněny 4 000mAh baterií s podporou 45W dobíjení (do půlky se údajně nabije za 15 minut).

Tecno Phantom V Flip má do Evropy dorazit s cenou v rozmezí od 500 do 600 dolarů, což v přepočtu představuje rozsah od 11 700 Kč do 14 000 Kč. Alespoň to nám prozradila jedna ze zaměstnankyní společnosti.

Koupili byste si takový skládací telefon?

Zdroje: Vlastní, GSMArena