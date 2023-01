Snad každý výrobce mobilních telefonů se veřejně nechá jednou za čas unést fantazií a představí koncept technického řešení či celého zařízení, kterého bychom se mohli v budoucnu dočkat. Mnohdy to končí jen u poutavého videa či obrázku, ale proč se taky nezasnít, jaké telefony bychom mohli časem používat. Jeden zajímavý koncept má nyní na svědomí společnost Tecno. Na videu firma prezentovala mobil “PHANTOM VISION V”, který je současně ohebný i výsuvný. Ačkoli na to na první pohled úplně nevypadá.

PHANTOM FOLDABLE CONCEPT VISION V | Rolling out a new vision

Záběry ukazují teoretický telefon, který ve fázi zavření či postupného otevírání připomíná například Galaxy Z Fold. Jakmile se ale displej přes středový pant vyrovná, přichází druhá fáze jeho zvětšování – tažením a vysunutím do boku díky další části doposud ukryté obrazovky. To zase umí například OPPO X 2021.

Kombinace těchto dvou technologií by tedy zajistila, že se telefon nejen rozevře do formátu “čtverce”, ale může nakonec působit jako desetipalcový tablet. Kromě zajímavého hlavního displeje by se měl jeden nacházet také na vnější straně zařízení.

Jak se vám líbí tento koncept od Tecno?

Zdroj: aauthority