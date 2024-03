Na českém trhu můžete momentálně koupit chytrý telefon, který nestojí ani 1 300 korun

Má samozřejmě hromadu limitů a bude stačit jen nenáročným uživatelům

Na druhou stranu potěší stereo reproduktory, moderním Androidem 13 nebo slušnou výdrží

Ty nejlevnější Android telefony se v Česku pohybují od nějakých 1 700 korun. Od mobilů, jejichž cena odpovídá spíše lehce nadprůměrným bezdrátovým sluchátkům nebo fitness náramkům, nelze čekat zázraky. Ale nyní jeden z nich můžete koupit ještě levněji. Model TCL 406s totiž vychází na 1 268 Kč. Za tuto částku jej prodává e-shop CZC po zadání kódu BW25TCL. Telefon k nám zamířil loni za cenu 2 691 Kč, teď nestojí ani půlku. Co od základního telefonu očekávat a vyplatí se vůbec jeho koupě?

Naprostá většina parametrů TCL 406s je podprůměrných, to si pojďme říct hned na začátek. Telefon nenabídne bůhvíjaký zážitek, ale v mnoha případech může dávat smysl. Rozbili jste si svůj drahý telefon a momentálně se vám nechtějí platit vysoké částky za jeho opravu? Nebo máte ratolest, která telefony často ztrácí? Tchýni, která používá 10 let starý Galaxy S III a stěžuje si na nefunkčnost aplikací (např. WhatsAppu)? Jasně, pořád můžete sáhnout po Redmi Note 12 nebo Motorola Moto G32, ale to jsou telefony, které stojí přes tři tisíce a v některých případech (zvlášť u dětí, kdy má často telefon životnost jen několik měsíců), se jejich nákup může opakovat několikrát do roka.

Co tedy TCL 406s za cenu 1 238 korun nabízí? Displej je na danou cenu průměrem, jedná se o 6,6″ LCD IPS displej s HD+ rozlišením (1612 x 720 pixelů) a 60Hz obnovovací frekvencí. Pod kapotou tiká čip MediaTek Helio G25 v kombinaci se 3 GB RAM a 64GB úložištěm. Ten bude stačit na běžné procházení systémem, čtení článků i kecálky, ale náročnější používání (kam se v tomto případě počítá třeba i projíždění sociálních sítí s automatickým přehráváním videa) už může být trochu problém a zřejmě se setkáte s nějakým tím trhancem. Fotoaparát s rozlišením 13 MP obstará zcela základní snímky bez extra detailů, 2MP pomocná kamera ani nestojí za řeč. Přední kamera s rozlišením 5 MP poslouží pro videohovory, kvalitní selfie s ní pravděpodobně neuděláte.

TCL 406s New Smartphone Low Cost – Unboxing and Hands-On

Překvapí pak stereo reproduktory, které nejsou běžným standardem ani u telefonů za trojnásobné částky, nebudou zřejmě bůhvíjaké, ale pro nějaké to přehrávání videí na YouTube postačí. Součástí výbavy je rovněž 3,5mm jack, Bluetooth 5.1, nechybí ani podpora dualSIM či slot pro paměťové karty. Výdrž obstarává 5000mAh baterie s podporou 10W nabíjení, systémem je loňský Android 13, což ale na telefon, jehož cena nečiní ani 1 300 korun, není vůbec špatné, konkurence často prodává telefony s Androidem 12 či Androidem 11.

Jestliže tedy hledáte extrémně levný telefon, nechce se vám lovit na bazarech a zároveň od něj nečekáte zázraky, vyloženě chybu jeho koupí neuděláte.

Stačil by vám telefon s podobnými parametry?