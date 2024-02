Tablety? Zapomeňte na nudu v roce 2023, rok 2024 bude jiný!

Trh s tablety v roce 2023 výrazně klesl a vlastně to vůbec nikoho nepřekvapuje

Slušný tablet může sloužit dlouhé roky, ukončení podpory většinou není důvodem ke změně

Pozici jedničky na trhu dokázal obhájit Apple, ačkoliv za celý rok 2023 neukázal žádnou novinku

Trh s tablety dlouhodobě stagnuje, nikdo se na něj příliš nezaměřuje a výsledky jsou pro většinu společností tristní. Výrazně investovat do vývoje a prodeje tabletů se zkrátka vyplatí málokomu… Trh je navíc velmi výrazně rozdělený a nemyslím si, že by rok 2024 měl přinést velké změny.

Jedničkou zůstal Apple a už jen tato informace vlastně ukazuje, jak je trh s tablety zpomalený. Výrobce totiž v roce 2023 neukázal jediný nový model, k úspěchu mu naprosto stačilo jeho staré portfolio. Aby to ale nevyznělo úplně špatně – iPady jsou zkrátka fajn a chápu, že pro majitele telefonů Apple jsou první volbou.

Na druhé pozici je s obrovskou ztrátou Samsung a jeho místo na trhu je naprosto jasně dané. Před ním není nikdo, za ním není nikdo. Dosavadní pozice největšího výrobce mobilních telefonů (o kterou v roce 2023 přišel právě ve prospěch společnosti Apple) se přirozeně přelila do světa tabletů. Těch prodá spoustu a pokud si udrží současnou pozici, bude to dostatečný důvod k úsměvu.

Trh s tablety v roce 2023 ovládl Apple. Tečka

Třetí místo někoho bude šokovat, jiné už nepřekvapí. Kdo byl na trhu globální trojkou v posledním čtvrtletí roku 2023? Správně, byl to Huawei. Pomáhá mu v tom obrovský čínský trh, na to už se ale historie ptát nebude. Je nepravděpodobné, že by Huawei dokázal ohrozit například Samsung na druhé pozici. S dostatečně atraktivním portfoliem se ale může opevnit na třetím místě a nadále se soustředit na domácí trh.

Relativně slušný růst předvedlo ještě Lenovo na čtvrté místě, naopak pátý Amazon zaznamenal slušný volný pád a jsem zvědav, jaká bude jeho pozice během roku 2024. Kdo ovládne rok 2024 ve světě tabletů je ale jasné předem. Apple ovládl rok 2023 se starými modely, v letošním roce chystá hned několik novinek. Neumím si představit konstelaci, za které by nedokázal s obrovským náskokem ovládnout letošní trh. Jakkoliv mi iOS nesedí a iPhone neumím moc dobře používat, úspěch společnosti Apple na poli tabletů chápu.

Úplně zadarmo to ale Apple mít nebude, chystané tablety Xiaomi vypadají skvěle (a snad se dostanou na náš trh), pěkné kousky určitě připraví rovněž Samsung, který své portfolio doplňuje každý rok. Oba to ale budou mít těžké, symbolem kvalitního tabletu už roky zkrátka je iPad. Z pohledu propojení celého ekosystému telefon-tablet-notebook na tom Apple je nejlépe.

Kdo překvapí v roce 2024 ve světě tabletů?

Zdroj: gizmochina