Trojciferný nabíjecí výkon nabídne i Huawei. Ale u čeho?

Honba za co největšími výkony nabíjení mobilních telefonů směle pokračuje. Do jedné královské kategorie, kterou představuje trojciferné číslo před jednotkou Watt, podle všeho nově přistoupí také čínský Huawei. Čínskou certifikací 3C prošla jeho 100W nabíječka schopná propustit 5 ampérů při 20 voltech. Nese označení HW-200500C00 a zatím není potvrzeno, jestli a k jakému případně produktu se bude vázat.

Nedávno uvedená série P50 takové výkony nepodporuje. Nicméně šlo zatím jen o modely P50 a P50 Pro, ke kterým by měla tradičně přibýt i varianta Pro+. A to by mohl být ten pravý partner pro takovou nabíječku. Čínský gigant se se 100W adaptérem vytasí nedlouho poté, co stejné výkony zavedla u svých mobilů její dřívější dceřiná značka Honor.

Jak je ovšem známo, velmi vysoký výkon nabíjení je sice velmi praktický při potřebě zařízení rychle nabít, nejen baterie ale při takové zátěži trpí. Zejména kvůli zvýšeným teplotám je pak potřeba počítat s radikálně nižší životností s ohledem na počet cyklů. Doufejme, že ruku v ruce se zvyšováním samotného výkonu budou výrobci dále věnovat pozornost i chlazení a také bezpečnosti.

Jaký nabíjecí výkon zvládá váš mobil?

Zdroj: GSMArena