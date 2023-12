T-Mobile na svém e-shopu odtajnil poměrně zajímavou slevu na jeden z tarifů

Pokud nevyžadujete neomezené volání a spokojíte se s 5 GB dat, jde o fajn nabídku

Původně za něj operátor žádal 460 korun, nyní je k mání za 345 korun

Tuzemský T-Mobile si pro zákazníky přichystal nový tarif s vystihujícím názvem „5 GB a pak Pořád online“, který láká potenciální klienty na nízkou cenu, ale také docela slušnou porci dat a službu „Pořád online“, díky níž můžete i po vyčerpání limitu zůstat ve spojení a využívat nenáročné internetové služby. Původně byl tarif k mání za 460 korun, nyní jej seženete za 345 korun.

Co se týče volání a SMS, nabízí tarif 150 minut do všech sítí a 150 SMS. Neomezené hodnoty by vypadaly určitě lépe, na druhou stranu – pokud často nevoláte, nemusí to pro vás být překážkou. Oněch 5 GB dat můžete využít plnou rychlostí, poté si v mobilní aplikaci můžete aktivovat službu „Pořád online“, která umožňuje používání méně náročných aplikací jako jsou textové messengery nebo jízdní řády. Nic zázračného od ní ale nečekejte, článek se vám bude načítat několik desítek vteřin/minut, jelikož je služba omezena na rychlost 256 kb/s.

Nový tarif si můžete zřídit přímo na e-shopu T-Mobile, k dispozici je pouze do konce letošního roku. Bohužel je však určen pouze novým zákazníkům, což je oblíbená praktika všech tří velkých operátorů, padne-li řeč na akviziční tarify.

Jak se vám zamlouvá nový tarif od T-Mobile?

Zdroj: T-Mobile