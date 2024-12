Mobilní data za 2 koruny? O tom si nechte zdát. Češi mají skoro nejdražší data v EU i na světě

Mobilní data v Česku jsou druhá nejdražší v EU

Tuzemští operátoři patří k nejdražším i z celosvětového pohledu

Ušetřit se dá, ale ne běžnou cestou

Každý rok je to ten samý příběh. Už v roce 2019 Evropská komise informovala o tom, že v Česku jsou třetí nejdražší mobilní data v Evropě. Od té doby v mnoha členských státech došlo k postupnému poklesu cen mobilního internetu, ale Česka jako by se to netýkalo. Každý rok se tak řeší, že v tuzemsku máme jedny z nejdražších dat v Evropě. A z posledního srovnání plyne, že jsou dokonce druhá nejdražší.

Dražší mobilní data seženete už jen v Lotyšsku. A cenový rozdíl není nijak velký. V roce 2023 přitom v ČR používalo internet v mobilu 8 z 10 lidí nad 16 let věku a 82 procent uživatelů vlastnilo chytrý telefon. Ruku v ruce s tím roste i množství sjednaných datových tarifů a lidé za ně platí několik stovek korun měsíčně.

1 GB dat za 2 koruny

Když si chcete sjednat tarif obsahující mobilní data, nečeká vás veselé čtení. Jistě, mobilní operátoři občas nabízejí výrazné slevy v předvánočních akcích nebo třeba v rámci Black Friday, ale jinak jsou ceny tarifů nepříjemně vysoké:

O2 nabízí neomezený tarif s rychlostí 10 Mb/s za 949 Kč/měsíc; nejlevnější tarif se 4 GB dat a neomezeným voláním+SMS stojí 599 Kč/měsíc.

nabízí neomezený tarif s rychlostí 10 Mb/s za 949 Kč/měsíc; nejlevnější tarif se 4 GB dat a neomezeným voláním+SMS stojí 599 Kč/měsíc. T-Mobile nabízí neomezený tarif s rychlostí 10 Mb/s za 945 Kč/měsíc, ten s neomezenou rychlostí vychází na 1 385 Kč/měsíc; nejlevnější tarif obsahující 5 GB dat, 150 minut volání a SMS stojí 485 Kč/měsíc.

nabízí neomezený tarif s rychlostí 10 Mb/s za 945 Kč/měsíc, ten s neomezenou rychlostí vychází na 1 385 Kč/měsíc; nejlevnější tarif obsahující 5 GB dat, 150 minut volání a SMS stojí 485 Kč/měsíc. Vodafone nabízí neomezený tarif s rychlostí 20 Mb/s za 997 Kč/měsíc, ten zcela neomezený stojí 1 307 Kč/měsíc a nejlevnější tarif s neomezenými daty a rychlostí 4 Mb/s vychází na 747 Kč/měsíc.

Ten, kdo někdy vyjel za hranice a poohlížel se tam po místní SIM kartě obsahující data, byl nejspíš velmi zaskočen. Britský server Cable.co.uk se rozhodl porovnat 5 600 tarifů z celkem 237 států nebo území a zjistit, ve které zemi jsou nejdražší nebo naopak nejlevnější mobilní data. Smutným faktem je, že Česko se umístilo na 193. místě žebříčku řazeného od nejlevnějších po nejdražší.

Z šetření vyplynulo, že mobilní data stála ve světě v loňském roce v průměru 0,46 dolaru (asi 11 Kč). Ta česká byla v průměru 7x dražší.

Nejlevnější mobilní data měli v Izraeli, druhá nejnižší cena vycházela na Itálii. Tam bylo možné sehnat 1 GB mobilních dat za 0,08 eur (asi 2 Kč). Hned za ní se umístila Francie a Austrálie. Na 5. místě shodně skončilo Rakousko, Finsko a Dánsko. Rakušané vloni platili za 1 GB dat 0,47 eur (asi 12 Kč).

V Česku se podle průzkumu ve stejné době za data platilo nejméně 19,97 Kč/GB. Nejvíce si přitom lidé za mobilní internet připlatí v afrických zemích, kde může jeho cena dosahovat až trojnásobku průměrného měsíčního platu (nejdražší je v Zimbabwe, následovaným Středoafrickou republikou a Jemenem).

Češi za data dál ochotně platí

Čeští operátoři se kromě občasných akcí nijak výrazně zlevňovat nerozhodli. A nic je k tomu de facto ani nenutí, i když se už dlouho mluví o tom, že by měly úřady nějakým způsobem zasáhnout. Nevypadá to ani na žádný hromadný bojkot zákazníků, kteří by se naráz rozhodli zrušit své neomezené tarify. Spíš naopak.

Podle informací O2 a Vodafone má zhruba polovina jejich zákazníků neomezený tarif. Množství těchto tarifů se průběžně zvyšuje a stejně tak stoupá i spotřeba mobilních dat.

Ušetřit je možné buď vyčkáváním na zajímavou akci, spojením tarifů například do služby Magenta 1 nebo O2 Spolu – a nebo třeba využitím podpultových nabídek. Ty nejsou veřejně dostupné, ale často je možné po dohodě s operátorem je získat. Díky tomu mohou i data následně vycházet levněji. Na celkové zlevňování to ale stále bohužel nevypadá.

