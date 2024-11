Black Friday 2024: Jak poznat skutečné slevy od podvodů?

Takzvaný Černý pátek (neboli Black Friday) je původně americkým nákupním “svátkem”. Jedná se vždy o čtvrtý pátek v listopadu, který následuje ihned po Dni díkůvzdání. Obchodníci si na ten den připravují obří výprodeje a slevy často dosahují třeba i 80 %. Postupně se tento výprodejový svátek přenesl i za hranice USA a stejně tak se z něj u mnoha obchodníků stal Černý týden – nebo dokonce celý měsíc. Neboli – slevy si pro své zákazníky připravují v průběhu celého listopadu nebo poslední týden v tomto měsíci.

To, co ale má být svátkem nakupování, se může stát i velkou hrozbou. Ne všichni obchodníci jsou totiž féroví. A mnoho z nich se snaží nalákat zákazníky na falešné slevy. Plus se v tomto období pravidelně vyrojí i velké množství podvodníků, kteří se snaží lidi nalákat k nákupu, ale nakonec je jen oberou o peníze. A o tom, že k těmto praktikám stále dochází, svědčí i varování České obchodní inspekce.

Česká obchodní inspekce (ČOI) proto nejen předkládá rady, jak se vyhnout rádoby slevám a jak poznat ty pravé, ale zároveň na jejím webu můžete najít i seznam rizikových e-shopů. Podívejme se proto podrobně, jak poznat skutečné slevy od podvodů a jak nakoupit elektroniku nebo cokoliv dalšího skutečně výhodně.

Odhalení falešných slev už je možné

V minulosti se hojně stávalo, že obchodníci uměle začali navyšovat cenu svého zboží, aby pak s vyhlášením Black Friday s velkou pompou oznámili jeho slevu o desítky procent. Nová cena přitom často byla vyšší než původní, případně stejná. Ten, kdo ale daného obchodníka dlouhodobě nesledoval, neměl šanci odhalit to.

V současnosti naštěstí na tyto filuty existuje bič. Zaprvé jde o změnu zákona – od ledna 2023 mají podnikatelé povinnost uvádět při slevě i nejnižší cenu za posledních 30 dnů. Zadruhé si je lze pohlídat i prostřednictvím online srovnávačů. Právě díky nim snadno zjistíte, jak se cena daného produktu vyvíjela v čase (tedy nejen v posledních 30 dnech).

Tuto funkci všem uživatelům internetu nabízí Heureka, která letos přidala ještě jednu novinku – zobrazení opravdových slev. Snadno si tak můžete ze všech produktů vyfiltrovat ty zlevněné a podívat se, jaká je u nich skutečná sleva v daném čase.

Díky využití podobných nástrojů by mělo být snadné odhalit podvodníky a nenaletět na jejich údajné výprodeje. Horší je to s kamennými obchody, které svůj e-shop nemají – tam musíte být při akcích typu Black Friday velmi opatrní.

Hlídač Shopů v prohlížeči

Podobně šikovným nástrojem pro ohlídání férovosti cen je takzvaný Hlídač Shopů. Jedná se o velmi zajímavý český neziskový projekt, který se snaží monitorovat změny cen v největších tuzemských e-shopech. Stačí otevřít si jeho web a do vyhledávacího políčka zkopírovat URL e-shopu s produktem, který vás zajímá.

Pak jen kliknete na tlačítko “ověřit vývoj ceny” a otevře se vám detail produktu s původní cenou, aktuální cenou i vypočítanou výší slevy. Rázem tak víte, na čem jste. Pokud zjistíte, že e-shop avizuje jinou výši slevy, měli byste zbystřit a raději jít nakupovat jinam.

Nevyžádané e-maily zavání podvodem

Obchodníci s chutí posílají newslettery, v nichž vás lákají k nakupování ve slevách. Před příchodem Black Friday tuto činnost obvykle ještě zintenzivní a velmi často zákazníky upozorňují na nové a neodolatelné slevy. Jenže toho často využívají také podvodníci.

Společnost Kaspersky, která se zaměřuje na bezpečnost na internetu, vydala aktuálně varování právě před takovými spamy šířícími se pomocí e-mailů. Nevyžádaná pošla obsahující slovní spojení “Black Friday” podle dat společnosti přibývá už od začátku září. Během posledních 2 týdnů ale bylo zachyceno přes 198 428 takových e-mailů.

Řada z nich přitom může lákat na podezřelé e-shopy, kde lidé nakoupí neskutečně levně, ale zboží jim nikdy nedorazí. Ostatně, i společnost Avast varuje, že právě období kolem Black Friday je pro podvodníky rájem na zemi – právě na konci listopadu jsou se svými triky nejúspěšnější. Leckdo totiž ve snaze ušetřit klikne na podvodný odkaz a rázem nakupuje úplně jinde, než zamýšlel.

Rada, jak nenaletět, je přitom nasnadě – nereagovat na nevyžádanou poštu, neklikat na odkazy napodobující weby známých prodejců, přesouvat takové emaily ihned do spamu, případně nahlásit podezřelé e-shopy České obchodní inspekci.

Falešná reklama na sociálních sítích

V poslední době se podvodníci hodně zaměřují také na sociální sítě. Díky využití (nebo spíš zneužití) umělé inteligence vytvářejí reklamní kampaně, do nichž často zneužívají i známé osobnosti. Takhle vznikají třeba podvodné reklamy snažící se nalákat lidi k investování do kryptoměn. Ale v listopadu se množí i ty lákající na nákupy ve velkých slevách.

Obrovskou nevýhodou AI je, že méně obezřetní uživatelé sociálních sítí často uvěří, že známý e-shop nebo výrobce právě dává své zboží do akce – a že sleva je neuvěřitelně vysoká. Je pak snadné kliknout, objednat, vyplnit údaje ke své debetní kartě nebo potvrdit odchozí platbu z účtu. Jenže to vše může být jeden velký podvod a bankovní účet rázem zeje prázdnotou.

Podle společnosti GEN vánoční dárek někdy prostřednictvím reklamy na sociálních sítích nakoupila polovina Čechů. Využít slevy na Black Friday je v takovém případě nasnadě. Ale společnost dTest i mluvčí policejního prezidia varují, že často jde o propracované podvody, jimž je snadné podlehnout.

Proto je vždy potřeba soustředit se především na URL, kam vás reklama vede. A porovnat si ji s oficiálním webem výrobce nebo prodejce. Pokud neodpovídá, rychle odtud pryč. Dalším varovným signálem by pak měly být chybějící obchodní podmínky či kontaktní informace nebo časový nátlak (například odpočet, že sleva končí za pár minut).

Nekalé praktiky stále pokračují

Česká obchodní inspekce i novely zákonů se pokoušejí zamezit obchodníkům v nekalých obchodních praktikách. Jenže i tak se průběžně objevují zprávy, jak nějaký obchod uváděl slevy v jiné výši a jak klamal své zákazníky. Často jde přitom i o velké hráče na trhu (včetně supermarketů).

ČOI v roce 2023 kontrolovala slevy u 1 665 výrobků, u 816 z nich shledala porušení zákona. A někteří obchodníci neváhají riskovat pokutu od ČOI právě při Black Friday, kdy jim falešné slevy mohou přinést velké množství zákazníků. Jsou ochotni jít do rizika, že za to dostanou tvrdý postih.

Velmi oblíbenou nekalou praktikou je umělé navyšování cen v průběhu září nebo října, aby mohl být ke konci listopadu vyhlášen famózní Black Friday. Sleva pak de facto neexistuje, ale tento trik je zákonem jen obtížně postižitelný.

Jak nenaletět podvodníkům při Black Friday?

Existuje několik zaručených rad, které vám pomohou nenaletět podvodníkům využívajících nákupního šílenství zvaného Black Friday:

Kontrolujte uváděnou výši slevy přes online nástroje (viz. výše). Zjistěte si, jestli jinde daný výrobek nekoupíte ještě levněji. Proklepněte si obchodníka – hledejte na webu obchodní podmínky, kontakty… Ujistěte se, že prodejce je registrován v obchodním nebo živnostenském rejstříku. Hledejte recenze zákazníků (na Googlu, sociálních sítích atd.) Neklikejte na náhodně obdržené odkazy v e-mailu.

Bohužel, i ten nejobezřetnější člověk dnes může na triky podvodníků naletět. Postupy hackerů jsou čím dál vychytralejší. a i některé e-shopy se navíc pořád ještě snaží v obdobích jako Black Friday čachrovat s cenami. Proto je potřeba být na internetu velmi obezřetní, nenechat se tlačit časem a držet se pravidla – důvěřuj, ale prověřuj.

Setkali jste se už při Black Friday s podvodem?

Zdroj: ČOI, Kaspersky, Hlídač Shopů, Heuréka, Freepik