Jak nenaletět falešným slevám? Toto rozšíření do prohlížeče vám pomůže

Slevové akce typu Black Friday jsou super příležitost, jak pořídit nejen elektroniku za zvýhodněné ceny. Každoročně (když pomineme fakt, že si z toho mnozí udělali komunikaci pomalu pro každý měsíc) podobných nabídek využije velká spousta lidí. Není divu, úspory mohou být opravdu dost velké. Pokud ovšem nenarazíte na nabídku, která se snaží zákazníky nalákat na slevy, které jsou buď přifouknuté, nebo úplně vymyšlené. Ano, skutečně se to děje. A těžko se tomu brání, pokud nemáte dobrý přehled, kolik dané zboží stálo třeba před týdnem nebo měsícem. Naštěstí existuje nástroj jménem Hlídač Shopů, který přesně tento typ informací poskytuje.

Hlídač Shopů: Ověřte si výši slev

Neziskový projekt, jehož zahájení se datuje do roku 2017, se zaměřuje na ochranu spotřebitelů. A to tím způsobem, že u aktuálních cen produktů dává návštěvníkovi e-shopu dodatečnou informaci o tom, kolik produkt stál dříve a jak vysoká je tedy aktuální sleva. Často se přitom zjistí, že prodejce kvůli poutavější “nálepce” s vysokým počtem procent u zboží uměle zvedl cenu. Jestli tedy do budoucna nechcete na webech největších českých prodejců naletět podobné praktice, určitě doporučujeme Hlídač Shopů používat.

Jak se ceny posuzují? Citujeme autory projektu: Pokud bylo zboží zlevněno, považujeme to za slevovou akci do doby, dokud nedojde ke zdražení, nebo pokud není sleva starší 90 dní. Pak slevu počítáme podle EU směrnice vůči nejnižší ceně, za kterou se zboží prodávalo během 30 dní před začátkem slevové akce. Pokud je sleva starší 90 dní nebo se s cenou hýbalo nahoru, považujeme slevu za tržní korekci cen. V takovém případě počítáme reálnou slevu vůči běžné ceně. Za běžnou cenu považujeme cenu takovou, za kterou se zboží prodávalo nejčastěji za posledních 90 dní.

Nástroj můžete využít dvojím způsobem. Pokud se vám nechce nic instalovat a ověření budete potřebovat jen jednou za čas, stačí jít na web projektu a do vyhledávacího pole zadat odkaz na produkt. Dozvíte se například, zda a jak moc se manipulovalo před případnou slevovou akcí s cenou. Také se můžete přesvědčit, za jakou minimální částku byl v obchodě daný produkt k dispozici. Součástí je také graf s vývojem cen.

Black Friday super sleva pokračuje – získejte Windows 10 zdarma! čtení: 2 minuty ( uložit na později ) čtení: 2 min. uloženo uložit na později 2 min. uloženo

Jestliže na to chcete jít trochu více systematicky, máte možnost si nainstalovat do prohlížeče rozšíření, které plní stejnou službu. Dokonce zobrazuje grafy přímo u produktu na webu prodejce. Nástroj je k dispozici pro velké množství prohlížečů v čele s Chromem. Rozšíření pro něj má přes 10 tisíc instalací a pětihvězdičkové hodnocení.

Pokud byste chtěli kontrolovat ceny i z mobilu, tak musíte buď využít základní web, nebo mít nainstalovaný Firefox, který v telefonech zatím jako jediný toto rozšíření podporuje.

Firefox Browser: fast, private & safe web browser Mozilla

Vyzkoušeno? Narazili jste někde na podivnou slevu?