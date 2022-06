T-Mobile (opět) nabízí speciální tarif s cenou do 300 Kč

Pravděpodobně v reakci na nedávno zveřejněný a později také mírně upravený levný tarif od Vodafonu oživil svou podobnou starší nabídku také konkurenční T-Mobile. Zájemci tak mohou sáhnout po dalším nezávazném tarifu s měsíční cenou do tří stovek. Zatímco Vodafone sází na větší objem pro datové přenosy a omezené minuty pro volání a počet SMS zpráv, T-Mobile na to jde z opačné strany.

Dočasně dostupný tarif s jednoduchým názvem Start nabídne pouhý 1 GB volných dat, nicméně k tomu neomezený počet volných minut a SMS zpráv. Hodit se tedy bude mnohem více těm, kteří více volají a píšou klasické textovky než těm, kteří potřebují surfovat po internetu. Nabídka je oficiálně určena zákazníkům, kteří si k “magentovému” operátorovi přenesou číslo odjinud, nebo u něj zatím neměli smlouvu.

Tarif za 285 Kč měsíčně je možné pořídit pouze na webu T-Mobile a podle současných podmínek by měl být k dispozici do 30. června. Maximální doba používání této služby je 60 měsíců, tedy 5 let.

Co by vám v tomto T-Mobile tarifu chybělo?