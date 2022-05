Vodafone láká na nový levný tarif se 3 GB dat. Mrkněte

Český Vodafone na svém webu před několika hodinami zveřejnil nový tarif nabízející zajímavou kombinací volných minut, neomezených SMS a 3 GB dat. Bude s ním chtít zabodovat u stávajících majitelů předplacených karet, kteří jsou zvyklí na občasné dobití kreditu, a případně u zákazníků konkurence. Přesně totiž zapadá do volného místa mezi tarify, které ostatní operátoři většinou označují jako “pro mladé”. Zatím bezejmenná nabídka Vodafonu je přitom pouze dočasná a dá se využít jen do konce letošního června.

Obsahem nově zveřejněného tarifu je 130 volných minut do všech sítí, neomezený počet SMS a 3 GB dat v rámci nejrychlejšího možného internetového připojení v GigaSíti. V ceně je přitom i standardní roaming pro území EU. Jak bylo zmíněno, tarif se snaží šikovně zapadnout mimo jiné i mezi nabídky konkurentů.

Pro koho je tarif určen? Nabídku tarifu mohou využít noví nefiremní i firemní zákazníci, kteří si u Vodafonu pořídí nové telefonní číslo nebo si přenesou telefonní číslo od jiného operátora. Nabídka je určena také pro stávající zákazníky při změně platební metody z dobíjecí karty na Vyúčtování.

Nejvýhodnější tarif se 3 GB dat?

130 volných minut do všech sítí

neomezený počet SMS do všech sítí

3 GB dat v rámci GigaSítě (5G)

336 Kč měsíčně

Jak si stojí nový Vadafone tarif mezi konkurenty?

Například YOU 5 GB od O2 nabízí za 399 Kč větší limit pro data, nicméně k němu je v nabídce jen 120 minut volání a volné SMSky pouze do vlastní sítě. T-Mobile má pak mezi veřejnými tarify nabídku Student Plus za 450 Kč s osmi gigabajty volných dat a úplně volnými hovory i SMSkami, ale to už jsme v trochu jiné cenové kategorii a navíc je tarif dostupný jen pro zákazníky ve věku od 6 do 26 let.

Nový tarif od Vodafone je úplně bez závazku. Při jeho pořízení spolu s telefonem nebo jiným zařízením za zvýhodněnou cenu nebo na splátky budete mít smlouvu na 24 měsíců. V případě jejího vypovězení před termínem jen doplatíte poskytnuté slevy nebo splátky.

Proč (ne)využijete tento tarif?

Zdroj: Vodafone