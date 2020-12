Zákazníci T-Mobile dostanou mezi svátky příjemnou nadílku. Týká se dat

Český operátor T-Mobile připravil pro své zákazníky speciální vánoční dárek. Spočívá v bezplatném využívání neomezeného množství datových přenosů. Upravený režim, který se bude týkat tarifních klientů, živnostníků i majitelů Twist karet, bude platit od Štědrého dne do konce roku. Tedy od 24. do 31. prosince. V následujícím týdnu zákazníci obdrží SMS nebo zprávu do aplikace Můj T-Mobile, že jim budou neomezená data aktivována. T-Mobile poskytne na Vánoce 2020 data zdarma bez jakýchkoli dodatečných přihlášení či registrací.

„Letošní Vánoce budou s největší pravděpodobností jiné než obvykle. Aby mohli být naši zákazníci v bezpečném kontaktu se svými blízkými, darujeme jim na poslední týden v roce neomezená data zdarma,“ okomentoval rozhodnutí Michal Podlucký, ředitel řízení segmentu rezidentních zákazníků tohoto českého operátora. Zopakoval také, že T-Mobile lidem nadělí na Vánoce 2020 data zdarma aniž by museli něco dalšího řešit. Pro firmy a velké společnosti připravil T-Mobile také speciální datový dárek. Ten najdou od 23. prosince v aplikaci Můj T-Mobile nebo na portálu Moje firma.

Patříte mezi zákazníky T-Mobile? Jak s daty naložíte?

Zdroj: T-Mobile