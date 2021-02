Systém HarmonyOS od Huawei je prý drze okopírovaný Android 10

Když se kvůli obchodním restrikcím ze strany USA a po faktickém odstřižení od Google aplikací rozhodla čínská společnost Huawei začít vyvíjet vlastní operační systém HarmonyOS (v Číně HongmengOS), nejen fanoušci mobilů této značky zpozorněli. Myslí to vážně? Půjdou s tím i do světa? Přibude další velký hráč na poli mobilních operačních systémů? Zdálo se, že na všechny otázky bude odpověď ano a nadšení přiživovali také samotná zástupci čínské firmy. Mimo jiné tvrzeními, že systém bude originální a postavený na vlastních základech. Jak se nyní ukazuje, HarmonyOS je vlastně jen téměř přesná kopie systému Android 10.

Vloni v září šéf Huawei prohlásil, že jejich systém už dosahuje 70 – 80 % kvalit Androida. Těžko říct, jak to tehdy myslel, ale podle aktuálních zpráv šlo dost možná jen o proces přejmenovávání jednotlivých položek. Na co se tedy přišlo? Redaktor webu Ars Technica Ron Amadeo se dostal k emulátoru HarmonyOS 2.0 a pustil se do jeho prozkoumávání. Zjistil přitom, že zdrojový kód i celé prostředí jsou v podstatě totožné s desátým Androidem.

Expert: HarmonyOS je kopie systému Android 10

“Po hodinách zkoumání HarmonyOS nemůžu ukázat na jediný prvek, který by ho odlišoval od Androidu. Kromě přejmenování pár položek mezi nimi není rozdíl. Pokud to chce někdo z Huawei rozporovat, uvítám příklad něčeho, co je v emulátoru funkčně či alespoň esteticky jiné než Android,” popisuje ve svém příspěvku analytik. Dodává k tomu, že již letos má v plánu Huawei systém uvést v život v telefonech, takže lze těžko zjištěné skutečnosti obhajovat tím, že jde jen o beta verzi. “Rozhodně není čas na to, aby se z tohoto očividného Android prostředí stalo Ne-Android prostředí.”

Na využití základního kódu z Androida, nebo lépe řečeno z Android Open Source Project (AOSP), není nic unikátního. Když to ovšem ostatní společnosti dělají, na rovinu svůj systém označí jako jeho odvozeninu. Z toho důvodu je Huawei pod větším tlakem. Od počátku totiž tvrdí, že vyvíjí vlastní systém. “Nenazývejte HarmonyOS úplně novým systémem, když je pravdou přesný opak,” vytýká Ron Amadeo čínské firmě. Jeho zjištěním se už zabývají novináři po celém světě a na společnost Huawei to rozhodně nevrhá dobré světlo. Přitom by vlastně stačila trocha pokory a přiznání. Namísto toho se potupně prokazuje, že je HarmonyOS pouhá kopie “čistého” systému Android 10. Jsme zvědaví, zda a jak firma zareaguje.

Jeden z nejoblíbenějších Huawei telefonů končí s bezpečnostními updaty čtení: 2 minuty ( uložit na později ) čtení: 2 min. uloženo uložit na později 2 min. uloženo

Zklamalo vás toto zjištění? Co jste od systému čekali?

Zdroj: ARST