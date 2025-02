Magická krabička na baterie: Z vybitého telefonu udělá nabitý za 2 sekundy, má to ale háček

Reklama

Máte mobil s rychlonabíjením a nadšeně sledujete, jak je během pár minut plně nabitý? Tak to jste ještě neviděli Swippitt Hub. Tohle zařízení, které ze všeho nejvíc připomíná moderní topinkovač, dokáže do chytrého telefonu během 2 vteřin vložit plně nabitou baterii. Starou vytáhne a znovu ji dobíjí. Další výměnu je schopno zvládnout už za 4 vteřiny.

Asi tušíte, že někde bude háček. Zatímco u starých modelů telefonů nebyl problém odklapnout jejich zadní kryt a vyndat z nich baterii, u současných chytrých telefonů už to nelze dělat. Takže výměna baterie v pravém slova smyslu takto provádět nejde. Natož za výrobcem slibované 2 vteřiny. A přesto Swippitt Hub funguje a jedná se doslova o revoluční zařízení, které vás nikdy nenechá „bez šťávy“.

Powerbanka v ochranném pouzdru

Jak tedy tohle šikovné zařízení funguje? V podstatě je to docela jednoduché a žádné kouzlení s rychlovýměnou vestavěné baterie uvnitř vašeho mobilu nečekejte. Princip dobíjení je v tomto případě úplně jiný. Abyste ho mohli využít, musíte si pro svůj mobil nejprve pořídit speciální ochranné pouzdro Link. To je ke koupi v 6 barvách a slouží v podstatě jako powerbanka, jejíž součástí je baterie o kapacitě 3 500 mAh.

V okamžiku, kdy mobil v pouzdru vložíte do přístroje Swippitt Hub, je tato baterie vytažena a do pouzdra je vložena nová, plně nabitá. Uvnitř zařízení je přitom možné uchovávat až 5 takovýchto baterií a ty jsou udržovány ve stavu optimálního nabití. Za pouhé 4 další vteřiny už je Swippitt připraven měnit baterii v dalším mobilu.

Za zmínku také stojí, že k dobíjení nemusíte používat pouze přístroj od Swippitt. Když mobil připojíte ke klasické nabíječce, začne se normálně nabíjet – a pokud nezměníte výchozí nastavení, následně se bude dobíjet i baterie v pouzdru.

Pokud už v duchu přemýšlíte nad tím, že přesně tohle potřebujete, zatím vás zklameme. Ačkoliv má Swippitt Hub sloužit pro všechny chytré telefony, aktuálně je kompatibilní pouze se třemi nejnovějšími generacemi iPhonů (tedy iPhone 14, iPhone 15 a iPhone 16).

Výrobce ovšem slibuje, že během letošního roku by měla přibýt také kompatibilita s mobily s Androidem. Jako první by na řadu měly přijít Pixely a některé modely Samsung Galaxy. Přesnější informace ale zatím nejsou známy. Do budoucna by nicméně měl být kompatibilní jakýkoliv mobil v pouzdru Link.

Swippitt ještě není v prodeji, ale lze si ho už předobjednat. V tuto chvíli je na něj navíc sleva 20 %. Předpokládaný začátek prodeje (respektive doručení prvních objednávek) je v červnu 2025. A kolik takové zařízení stojí?

Hub: běžně 450 dolarů (téměř 11 000 Kč); nyní 360 dolarů (asi 8 750 Kč)

Pouzdro Link: 120 dolarů (asi 2 900 Kč); nyní 96 dolarů (asi 2 300 Kč)

Uvítali byste podobného pomocníka pro rychlé nabíjení?

Zdroj: Swippitt