Jihokorejští vědci zkoumali vliv chytrých telefonů na dospívající

Zjistili, že bodem zlomu jsou 4 hodiny denně

Umírněné používání internetu ale může být prospěšné

Dospívající, kteří používají chytré telefony více než čtyři hodiny denně, mohou čelit „vážným“ zdravotním rizikům. Vědci zjistili, že nadměrné používání smartphonů (více než 4 hodiny denně) je spojeno s psychiatrickými poruchami, problémy se spánkem, očními problémy a muskuloskeletálními obtížemi (tj. problémy týkající se svalů, kostí a kloubů).

Vědci analyzovali data od více než 50 000 jihokorejských adolescentů shromážděných prostřednictvím průběžného online průzkumu. Zjistili významný nárůst používání smartphonů mezi lety 2017 a 2020, kdy v roce 2020 používalo své telefony více než dvě hodiny denně 85,7 % adolescentů, zatímco tři roky předtím to bylo „jen“ 64,3 %.

Bod zlomu: 4 hodiny denně

Data zahrnovala přibližný počet hodin, které každý účastník denně strávil na chytrém telefonu, a různé zdravotní ukazatele. Při statistické analýze vědci přiřazovali skóre dalším faktorům, které by mohly být spojeny se zdravotními výsledky, jako je věk, pohlaví a socioekonomický status.

Více než 4 hodiny denně na mobilu přinášejí zdravotní rizika

Jedním ze zásadních poznatků je, že adolescenti, kteří používají smartphony více než čtyři hodiny denně, vykazovali vyšší míru stresu, sebevražedných myšlenek a užívání alkoholu a návykových látek ve srovnání s těmi, kteří smartphony používali méně. Rovněž měli výrazně vyšší míru obezity.

„Smartphony se staly nepostradatelnou součástí života mladých lidí,“ říká profesor Jong Ho Cha z lékařského centra Hanyang University. „Každodenní život adolescentů je propojen s chytrými telefony, a tento trend byl urychlen uzavřením škol a sociálním distancováním kvůli pandemii covidu-19. Jak se prodlužuje doba používání smartphonů, přibývá důkazů, že tato zařízení souvisejí s mnoha nepříznivými zdravotními dopady.“

Dobrého pomálu

Určitým paradoxem je, že umírněné používání internetu (definované jako mezi jednou a dvěma hodinami denně) může být naopak spojeno s lepším fyzickým a duševním zdravím adolescentů ve srovnání s těmi, kteří chytré telefony nepoužívají vůbec.

Znamená to, že možnost strávit trochu času na internetu může být pro teenagery v konečném důsledku vlastně přínosná. Mohou tak získávat informace, udržovat sociální kontakt a bavit se, aniž by to mělo negativní dopady na jejich zdraví. Je ale důležité to s časem stráveným online nepřehánět.

„Nadměrné používání chytrých telefonů bylo spojeno s nepříznivými behaviorálními zdravotními důsledky, které byly zřetelné, když doba používání přesáhla 4 hodiny denně,“ vysvětluje profesor Cha. „Tento vztah ale může fungovat i obráceně, protože předchozí studie ukázaly, že adolescenti s obtížemi v regulaci emocí mohou být náchylnější k nadměrnému používání smartphonů.“

To znamená, že pokud mají teenageři problémy s řízením svých emocí, mohou se častěji obracet k mobilům jako k úniku nebo rozptýlení. Tím se vytváří začarovaný kruh, kde se jejich problémy mohou zhoršovat kvůli příliš dlouhému času strávenému na chytrých telefonech.

Možná zdravotní rizika

I když nadměrné používání smartphonů může být škodlivé, rozumné a kontrolované používání internetu může mít na zdraví mladých lidí pozitivní účinky. Je tedy velmi důležité najít rovnováhu mezi digitálním světem a reálným životem, kde moderní technologie mohou přinášet určité výhody, aniž by to ohrozilo zdraví.

Bodem zlomu jsou 4 hodiny denně

Tato studie jasně ukazuje, že nadměrné používání smartphonů může mít vážné negativní dopady na zdraví dospívajících, včetně zvýšeného stresu, rizika sebevražedných myšlenek a užívání návykových látek. Plyne z ní, že je nutné udržovat rovnováhu v používání technologií a zdravý životní styl. Tato zjištění mohou pomoci při tvorbě doporučení pro bezpečné a zdravé používání smartphonů mezi adolescenty, aby se minimalizovala jejich rizika a maximalizovaly přínosy.

V rámci objektivity je nutné podotknout, že studie vykazuje určité potenciální nedostatky. V první řadě je to skutečnost, že přímo nepotvrzuje příčinnou souvislost mezi používáním smartphonů a negativními zdravotními dopady. Navíc se opírá o údaje, které zadali sami účastníci studie, což znamená, že tato data nemusí přesně odrážet skutečné chování.

Výsledky vědeckého bádání byly publikovány v odborném časopise PLOS ONE. Toto periodikum se zabývá širokým spektrem vědeckých disciplín, včetně biologie, medicíny, inženýrství, environmentálních věd, psychologie a mnoha dalších oblastí. Publikované články procházejí přísným recenzním řízením, které zajišťuje jejich odbornou kvalitu.

Používáte chytrý telefon více než 4 hodiny denně?

Zdroje: studyfinds.org, eurekalert.org, journals.plos.org