Do streamovaného hraní se pustilo hned několik velkých společností, včetně Googlu nebo Sony. V těchto případech se však hraní podporuje pouze v několika vybraných zemích. Na našem trhu je k dispozici pouze služba Geforce Now od společnosti Nvidia. Brzy se to však změní. Microsoft totiž oznámil oficiální spuštění své xCloud služby. Překvapením je určitě to, že Česká republika a Slovensko patří mezi 22 států, kde bude streamované hraní od Microsoftu spuštěno.

Streamované hraní od Microsoftu si nejprve užijeme na Androidu

Microsoft xCloud bude součástí předplatného Xbox Game Pass Ultimate, který přináší řadu her pro konzoli Xbox a PC. V záři k těmto dvěma funkcím přibude i možnost streamování her. Nejprve pro Android zařízení, postupně se však rozšíří i na iOS a jiné platformy, jako je třeba PC. Při spuštění by se mělo podporovat více než 100 her. Společnost prozatím potvrdila 36 titulů, mezi kterými nechybí hry jako Destiny 2, Gears 5, Sea of Thieves, The Outer Worlds nebo třeba Forza Horizon 4.

Hry budete moct ovládat pomocí dotyku na displeji, což ale nemusí být zcela pohodlné, protože se jedná o komplexní hry. Ideálnějším řešením je tak gamepad. Microsoft potvrdil, že bude podporovat velké množství gamepadů včetně DualShocku od konkurenčního PlayStationu. Rovněž se chystá řada mobilních gamepadů a nástavců, které mají hraní na telefonu ulehčit.

Play over 100 Xbox games on Android mobile with Xbox Game Pass Ultimate on September 15

Výhoda xCloudu oproti Google Stadii je například ve větším výběru her a také v tom, že se jedná o Xbox verze. Budete tak hrát s miliony dalších hráčů, co vlastní Xbox One nebo v budoucnosti Xbox Series X. V případě Google Stadia hrajete pouze s dalšími majiteli Stadia verzí, kterých je bohužel jen zlomek.

Cena Xbox Game Pass Ultimate je v České republice 339 Kč. Microsoft však častokrát pořádá různé akce, kdy se dá například koupit první měsíc za pouhých 26 Kč. Existují také různé výhodnější balíčky, které cenu Game Passu snižují. Na závěr ještě uvedeme, že jakmile se objeví streamované hraní, tak se cena Gamepassu nenavýší.

Zakážou USA TikTok? Nebo ho povede Microsoft? Dnes se asi rozhodne čtení: 2 minuty ( uložit na později ) čtení: 2 min. uloženo uložit na později 2 min. uloženo

Budete využívat Microsoft xCloud?

Zdroj: androidpolice.com