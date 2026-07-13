Devět dní a přes 60 her: upřímný verdikt o Steam Machine Hlavní stránka Zprávičky Redditor přezdívaný Unscientific Testing Guy otestoval Steam Machine na více než 60 hrách za devět dní Verdikt je převážně nadšený — chválí hlavně SteamOS a výkon, který prý předčil očekávání Háček zůstává stejný: pod uhlazeným rozhraním je pořád obyčejné PC se všemi jeho vrtochy Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 13.7.2026 10:00 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva Sen o počítači, který se v obýváku chová jako konzole, honí Valve už roky. Jak blízko je mu Steam Machine, hezky ukazuje jeden z nejužitečnějších testů poslední doby — devět dní a přes 60 odehraných her od redditora, který si sám říká Unscientific Testing Guy. A jeho závěr je vlastně přesně tak upřímný, jak zní ta přezdívka: většinou skvělé, ale ne úplně bez „ale“. SteamOS je hvězda večera Výkon překvapil, 4K prý přeceňujeme Pořád je to ale PC SteamOS je hvězda večera Nejvíc chvály sklidil SteamOS. Jeho rozhraní působí jednoduše a konzolově, ale herní i desktopový režim si drží pružnost, na jakou jste u počítače zvyklí. Nejvýmluvnější detail? Bez potíží se v systému zorientovala i testerova technicky nezaložená manželka — a přesně tohle je meta, kterou konzole musí splnit. Mimochodem právě proto začínají dávat smysl i mini PC se SteamOS: kdo si na koncept Steam Machine potrpí, ale chce jiný hardware, má najednou lákavou alternativu. Výkon překvapil, 4K prý přeceňujeme Mile překvapil i výkon. Remake Resident Evil 4 podle testera nepůsobil ošizeně, ani když běžel v nižším rozlišení a s umírněnými detaily. Zajímavý je jeho postřeh o obraze — rozdíl mezi 1440p, 1620p a 1800p prý z běžné vzdálenosti od televize skoro nepozná, a nativní 4K proto rovnou označil za přeceňované. Z více než šedesáti her dělaly problém jen dvě: Borderlands 4 a Star Wars Jedi: Survivor se nepodařilo rozjet uspokojivě ani po pořádném ladění. Jinak stroj boduje kompaktními rozměry, prakticky tichým provozem a rozhraním, které působí svižněji než na Steam Decku — a hry rozběhne i z rychlé SD karty bez znatelně delšího načítání. Pořád je to ale PC A teď ta poctivá druhá strana. Největší kaz na kráse jsou grafické předvolby, které bývají zvolené špatně — některé starší hry naskočí v podivném rozlišení, náročnější tituly na výchozí nastavení klidně jen kolem 20 FPS. Než si člověk vše doladí, stráví u posuvníků víc času, než by u „konzole“ čekal. Iluzi navíc boří launchery třetích stran: hry jako Jedi: Survivor nebo Assassin’s Creed Valhalla vyžadují další software, přihlašování a kostrbatá okna, která pokaždé připomenou, že pod uhlazeným SteamOS tepe obyčejné PC. A pozor na multiplayer — kvůli nepodporovanému anti-cheatu si nezahrajete třeba Apex Legends, Call of Duty ani Marathon. Souhrn tedy zní chytře jednoduše: jako herní počítač do obýváku Steam Machine nadchne, jako bezstarostná konzole ještě ne úplně. Komunita s tím vesměs souhlasí — pře se hlavně o to 4K, kde spousta hráčů trvá na tom, že v moderních AAA hrách rozdíl vidět je. Což je koneckonců spor, který si každý nejlíp rozhodne u vlastní televize. Vyměnili byste konzoli za počítač se SteamOS, nebo chcete hrát bez ladění nastavení? Zdroj: Reddit, Notebookcheck Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář herní konzole Steam Steam Machine Mohlo by vás zajímat Pamatujete na Atari? Chystá se mobilní herní konzole Gamestation Go, vypadá naprosto skvěle Libor Foltýnek 5.1.2025 Herní zpověď roku 2024 je tady! Steam odhaluje vaše nejstřeženější herní tajemství Adam Kurfürst 20.12.2024 Obří slevy na PlayStation! Cena konzole spadla na minimum, pohádkově levné jsou i skvělé hry Adam Kurfürst 30.5.2024 Češi, Kingdom Come: Deliverance je na Steamu za hubičku! Připravte se na dvojku za cenu jednoho piva Jakub Kárník 2.9.2024 Nástupce PSP překvapí celý svět. Má umět spouštět hry z PS5! Jakub Kárník 25.11.2024 Zapomeňte na Portal. Sony chystá návrat legendy, nové PSP bude umět přehrávat hry z PS5! Jakub Kárník 2.2.2024