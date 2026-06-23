Steam Machine jde konečně do prodeje! Známe cenu, dostupnost i výkon Hlavní stránka Zprávičky Valve konečně vydává Steam Machine, startuje v přepočtu na 25 tisících korun K dispozici jsou dvě paměťové varianty Zatím lze zařízení získat jen v rámci předběžné registrace Sdílejte: Vašek Švec Publikováno: 23.6.2026 10:00 Žádné komentáře 0 Hráči a zejména pak příznivci platformy Steam se konečně dočkali. Společnost Valve oficiálně vydává svůj herní počítač/konzoli Steam Machine. Od úvodního odhalení přitom uběhlo dlouhých 7 měsíců, přičemž toto zdržení jde na vrub především probíhající paměťové krizi. A s tou souvisí i vysoká cena. Co je Steam Machine? Jaký je reálný výkon Steam Machine? Parametry Steam Machine Cena Steam Machine Jak Steam Machine získat? Co je Steam Machine? Steam Machine v zásadě představuje herní počítač v extrémně kompaktním provedení. Valve si u něj dalo tak trochu za cíl spojit výhody herních konzolí a počítačů. I když se tedy v zásadně jedná o klasický počítač, tak díky operačnímu systému SteamOS stačí zařízení připojit k počítači či monitoru, přihlásit se svým Steam účtem a už jen stahovat a hrát hry. Stále však máte možnost se jednoduše přepnout do Linuxového prostředí KDE Plasma a Steam Machine používat i jako standardní počítač. Valve se přitom netají vysokými ambicemi v oblasti výkonu, kde s touto miniaturní krabičkou cílí až na 4K rozlišení. Napomoci mu v tom má hardware od AMD. Konkrétně se jedná o na míru upravený procesor postavený na platformě AMD Zen 4 spolu s RDNA3 grafikou o 28 výpočetních jednotkách. Zařízení pak bude k dispozici ve dvou hardwarových konfiguracích lišících se velikostí použitého NVMe SSD. Základní verze má bohužel jen 512 GB zatímco ta vybavenější nabídne rovnou 2TB disk. Je škoda, že na výběr není také 1TB varianta, která by pro řadu uživatelů představovala zlatý střed mezi již limitními 512 GB a drahými 2 TB. Dost možná jde o kompromis způsobený zmíněnou paměťovou krizí. A rovněž dost možná se současná situace propsala i na velikosti operační paměti, která v obou případech činí 16 GB. Video RAM pak činí 8 GB a grafický čip pochopitelně podporuje moderní technologie jako upscaler AMD FSR či Ray Tracing. Jaký je reálný výkon Steam Machine? Spolu se zahájením předprodeje padlo i embargo na testy a recenze a tak se k nám již dostávají první ukázky výkonu nového Steam Machine. Na tomto místě je nutno podotknout, že – podobně jako v případě Steam Decku – v průběhu času lze očekávat zlepšující se ovladače a optimalizaci. A stejně jako u Steam Decku, i zde jsou v digitálním obchodě Steam k dispozici úrovně kompatibility. Jak se dle prvních testů zdá, optimalizace jednotlivých titulů umí být značně proměnlivá. Každopádně se asi dá vcelku bezpečně prohlásit, že by si Steam Machine měl s drtivou většinou, i náročných, titulů poradit ve 1440p rozlišení. Samotné Valve pak uvádí, že oproti handheldu Steam Deck lze zde očekávat přibližně šestkrát vyšší výkon. Parametry Steam Machine KategorieKomponent / VlastnostPodrobné specifikaceVýkonProcesor (CPU)Napůl vlastní AMD Zen 4 (6 jader / 12 vláken), až 4,8 GHz, spotřeba 30 WGrafická karta (GPU)Napůl vlastní AMD RDNA3 (28 CU), trvalá frekvence až 2,45 GHz, spotřeba 110 WOperační paměť (RAM)16 GB DDR5 RAM + 8 GB GDDR6 VRAMÚložištěInterní SSDNa výběr dvě varianty: 512 GB NVMe SSD nebo 2 TB NVMe SSDRozšířeníSlot pro vysokorychlostní microSD kartu (u obou modelů)Připojení a sítěWi-Fi2×2 Wi-Fi 6EBluetoothBluetooth 5.3 (s vyhrazenou anténou)Bezdrátový ovladačZabudovaný 2,4GHz adaptér pro Steam ControllerInternetGigabitový EthernetObrazové výstupyDisplayPort 1.4Až 4K @ 240 Hz / 8K @ 60 Hz (podpora HDR, FreeSync, Daisy Chain)HDMI 2.0Až 4K @ 120 Hz (podpora HDR, FreeSync, CEC)Konektivita (USB)Přední porty2× USB-A 3.2 Gen 1Zadní porty2× vysokorychlostní USB-A 2.0, 1× USB-C 3.2 Gen 2Konstrukce a napájeníNapájeníInterní napájecí zdroj, střídavý proud 110–240 VRozměry152 mm výška (148 mm bez nožiček) × 156 mm šířka × 162,4 mm hloubkaHmotnost2,6 kgIndikaceLED lišta (17 samostatně nastavitelných RGB LED diod pro stav systému)SoftwareOperační systémSteamOS 3 (založený na distribuci Arch Linux)Pracovní prostředíDesktopové prostředí KDE Plasma Cena Steam Machine Velkou neznámou byla i cena, za kterou bude Valve svou novinku prodávat. Dobrou zprávou je, že se nevyplnily nejčernější scénáře, avšak ani tak určitě nelze mluvit o úplně příjemném překvapení a nabídce, která se neodmítá. Steam Machine vstupuje do prodeje celkem ve čtyřech kombinacích – dvou paměťových verzí s a nebo bez ovladače Steam Controller. Cena startuje na 25 tisících Kč a vyškrábat se může až na bezmála 35 tisíc Kč v přepočtu. Steam Machine 512 GB za 1 039 € Steam Machine 512 GB + ovladač za 1 108 € Steam Machine 2TB za 1 359 € Steam Machine 2TB + ovladač 1 428 € Jak Steam Machine získat? Pokud již míříte do obchodu Steam, horliví nový Steam Machine objednat, možná vás nejdříve trochu zklamu. Valve totiž svůj nejnovější hardware momentálně nenabízí formou klasického (před)prodeje. Namísto toho se musíte zapsat do seznamu na stránce zařízení v obchodě Steam a doufat, že se na vás usměje štěstí v následném náhodném slosování. Rezervace trvá pouze do 25. června do 19 hodin. Pro to, abyste se mohli přihlásit, potřebujete pochopitelně Steam účet. Na ten se nesmí vztahovat ban a musí zde být evidován alespoň jeden nákup provedený před 27. dubnem 2026. Od 29. června pak začne Valve obesílat ty, kteří se dostanou do rezervační fronty na základě toho, v jakém pořadí se v dané frontě nachází. Uživatelé, na které se v první vlně nedostane, budou zapsáni na čekací listinu, a pokud se někteří uživatelů rozhodnou svou rezervaci zrušit či neuplatnit, budou se postupně dostávat na řadu uživatelů z čekací listiny. Každá varianta Steam Machine má přitom vlastní frontu a můžete se teoreticky zapsat do každé z nich, při slosování vám však bude automaticky přiřazena nejvybavenější varianta. Zvažujete nákup Steam Machine od Valve? Zdroj: store.steampowered.com O autorovi Vašek Švec Vaška prakticky od dětství zajímaly nové technologie, ať už se jednalo o telefony, počítače či třeba auta. V době, kdy většina jeho kapesného padla na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář herní konzole linux Počítač Steam Steam Deck OLED Steam Machine Valve Mohlo by vás zajímat Pamatujete na Atari? Chystá se mobilní herní konzole Gamestation Go, vypadá naprosto skvěle Libor Foltýnek 5.1.2025 Konečně plnohodnotná konkurence pro Steam Deck? Tohle Lenovo možná příjemně překvapí Adam Kurfürst 15.12.2024 Intel chce vypálit rybník Nvidii! Představí výkonnou grafickou kartu, nebude stát ani 6 tisíc Jakub Kárník 28.11.2024 Microsoft připustil možnost instalace Windows 11 na "nepodporovaný hardware", ale příliš nejásejte Libor Foltýnek 12.12.2024 Jak spustit WhatsApp z PC nebo přes web? (návod pro začátečníky) Marek Houser 23.8.2021 Návod pro začátečníky: Jak ve Windows 11 aktivovat linuxový příkaz sudo Libor Foltýnek 15.12.2024