Spotify si díky iOS vzpomněl, že má widget. Teď ho předělává

Populární hudební streamovací platforma Spotify zahájila redesign svého přehrávacího widgetu na plochu chytrých mobilních telefonů. Na takové zprávě by asi nebylo nic extra zvláštního, kdyby se tak nedělo asi dva roky poté, co na něj vývojáři této služby naposledy sáhli a vlastně se o něj vůbec nestarali. Dokonce widget v roce 2019 úplně vypnuli a zpět ho přivedla až nevole uživatelů. Důvodem náhlého zájmu o modernizaci tohoto panelu je s největší pravděpodobností vydání systému iOS 14, který widgety konečně zavedl i do telefonů s nakousnutým jablkem.

Spotify: Listen to podcasts & find music you love Spotify Ltd.

Věc zvaná widget se tedy po dlouhé době pro Spotify znovu stala zajímavou věcí. A těžit z toho naštěstí budou i Android uživatelé. Na přiložených obrázcích si můžete prohlédnout, co zatím vývojáři a grafici připravili. Vyobrazený widget už je k dispozici v beta verzi aplikace Spotify s označením v8.6.40.914.

Redesign to není zatím nikterak dramatický, ale moderní vzhled trochu “obrušuje hrany”. Stále budou k dispozici jen tři ovládací tlačítka, jméno interpreta, název skladby a obrázek alba. Právě podle něj by ale možná mohl do budoucna widget měnit svou barvu. To by mimo jiné korespondovalo s vizuálem celého Android 12.

Máte na ploše Spotify widget? Jak často ho používáte?

Zdroj: apolice