Spotify chystá vylepšený úsporný režim

Streamovací služba Spotify dnes patří mezi nejčastější legální cesty k poslechu hudby. Svou popularitu si vydobyla nejen bohatou databází skladeb a podcastů, ale i pokročilými funkcemi. V nedávné době jsme si tak mohli začít užívat například sdílených playlistů. Nyní to vypadá, že se vylepšení dočká úsporný režim, který Spotify již nějakou dobu nabízí.

Úsporný režim, v aplikaci Spotify „Data Saver“, zpomaluje datový tok při streamování hudby na 24 kb/s, čehož můžeme využívat zejména při poslechu hudby přes mobilní data a šetřit tak svou spotřebu. Tato možnost je momentálně dostupná pouze pro hudbu, nikoli pro video podcasty. To by se ovšem mělo změnit.

Spotify is working on a data-saving setting that “saves only the audio when downloading video podcasts” pic.twitter.com/gwka13CDfx

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) October 10, 2020